"Mentiras: El Musical" es una obra teatral y que se ha presentado con gran éxito en diferentes lugares del país y en el extranjero. La trama de la obra gira en torno a un grupo de amigos que se reúnen después de muchos años para celebrar una despedida de soltera. Durante la fiesta, las canciones populares de los años 80 y 90 se convierten en un medio para revelar secretos y conflictos del pasado.

La historia está ambientada en los años 80 y presenta un escenario con muchas luces y transiciones que junto a la música en vivo, las interpretaciones y la nostalgia de la vestimenta y la estética de esa época. A medida que los personajes cantan canciones icónicas de la década, se desenmascaran las mentiras y las verdades ocultas que han definido sus vidas y relaciones.

Regina Blandón interpreta al único personaje masculino de la obra: "Emmanuel", por lo que hace una representación de Drag King, en la que se caracteriza de forma masculinazada exagerada con un estilo geek. En su participación interpreta temas como "Toda la vida", "Baño de Mujeres", "Todo se derrumbó", "Quiero dormir cansado", entre otros éxitos de cantantes masculinos que despuntaron su carrera en la década de los 80.

"Nunca me había cambiado tan rápido en la vida ni cuando iba a la escuela, mamá", bromeó Blandón al terminar la función.

La presencia de "Emmanuel" contribuye a la construcción de las relaciones entre los personajes y al dinamismo del espectáculo en su conjunto. Cada personaje en "Mentiras: El Musical" tiene su propia historia y secretos que se van revelando a lo largo de la obra, lo que añade profundidad a la trama y aporta elementos de sorpresa y emoción para el público.

Aunque la actriz no es nueva en el mundo de los musicales teatrales, puesto que ha sido parte de otras puestas en escena como en Hoy no me puedo levantar. Regina Blandón tampoco resulta ajena al mundo del drag, ha sido invitada como jueza al programa La Más Draga, en el que se confesó amante de esta expresión escénica de la población LGBT+.

El arte drag ya está presente en donde se merece, en muchos escenarios, en la música, en el teatro, en el arte

El padrino de esta nueva fase de la obra fue el actor y productor Alan Estrada quien festejó la participación de Regina Blandón, y lanzó un mensaje acerca del arte drag que está floreciendo en México.

"Me da gusto que cada jueves y sábado que una obra como Mentidrags demuestra que el arte drag ya está desde hace mucho tiempo, aunque mucha gente no lo quiere ver, va mucho más allá de la vida nocturna y del entretenimiento solo para adultos", apuntó Estrada. "El arte drag ya está presente en donde se merece, en muchos escenarios, en la música, en el teatro, en el arte, y por supuesto que también puede estar cerca de los niños, aunque mucha gente piense que no. El arte drag puede ser educativo", puntualizó el actor.

Regina Blandón será parte de la puesta en escena junto a cuatro artistas del drag como: Rogelio Suárez, Fher Soberanes, Iker Madrid y Regina Voce.

En agosto estará todos los jueves y sábados, excepto el 24, concluyendo su participación el día 2 de septiembre.