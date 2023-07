¿Cuándo se estrena Barbie 2023 en México?

Esta versión live action de Barbie estará en las salas de cine mexicanas desde el 21 de julio.

Margot Robbie como Barbie​

Ryan Gosling como Ken

Simu Liu como Ken Asiatico​

Kate McKinnon

Ariana Greenblatt​

Alexandra Shipp​

Emma Mackey​

Will Ferrell como director ejecutivo de una empresa de juguetes​

Issa Rae es otra muñeca Barbie

Entre otros nombres famosos que se barajan en el elenco están America Ferrera (Ugly Betty), Ariana Greenblatt (Atrapada en el medio), Michael Cera (Juno), Rhea Perlman (Matilda), Emerald Fennell (The Crown), Connor Swindells (Sex Education), Jamie Demetriou (Pinocho) y John Cena (Rápidos y furiosos 9) y Dua Lipa.

Hasta ahora no hay mucha claridad en la participación del a estrella británica del pop, Dua Lipa, sin embargo, en los pósters la interprete de la película esta aparece personificando a una sirena.

