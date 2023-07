¿Cuándo se estrena 'Oppenheimer' en México y de qué tratará?

En esta oportunidad hablaremos de lo que viene de la mano de Nolan para esta nueva cinta que seguramente dejará grandes reacciones entre sus seguidores y la crítica.

¿De qué trata y quién es Oppenheimer?

La película Oppenheimer tiene como objetivo contar la historia del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, líder del proyecto Manhattan y responsable de la creación de la bomba atómica. Según se indica, Oppenheimer no se sintió bien con el título de "el padre de la bomba atómica" y, de hecho, se opuso a la Bomba de Hidrógeno, aún más destructiva.

La película se basa en el libro ganador del premio Pulitzer titulado American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin, y publicado en 2005. Nolan está a cargo de escribir la adaptación. La sinopsis oficial del libro describe a Oppenheimer como una figura icónica del siglo XX, un físico brillante que lideró el desarrollo de la bomba atómica durante la guerra y que posteriormente se enfrentó a las consecuencias morales del avance científico. La biografía abarca desde sus primeros años de carrera hasta su papel central en la Guerra Fría, proporcionando una visión fascinante e informativa de su vida y la época en la que vivió.

Este es el reparto

Cillian Murphy interpreta a Robert Oppenheimer.

Emily Blunt interpreta a Katherine 'Kity' Oppenheimer, esposa de Robert.

Matt Damon interpreta al Teniente General Leslie Groves, director del Proyecto Manhattan.

Florence Pugh interpreta a Jean Tatlock, miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos y amante intermitente del protagonista.

Benny Safdie interpreta a Edward Teller, físico húngaro conocido como el padre de la bomba de hidrógeno.

Robert Downey Jr. interpreta a Lewis Strauss, Comisionado de Energía Atómica que pone en duda la lealtad de Oppenheimer hacia los Estados Unidos.

Rami Malek interpreta a un científico, aún sin nombre de personaje conocido.

¿Cuánto dura la película?

Según Total Film, el último proyecto del cineasta tiene una duración de más de 2 horas y 49 minutos, convirtiéndose en la película más larga de su filmografía, según lo confirmado por el propio director.

¿Cuándo se estrena y en qué cines verla?

El estreno en México será el próximo 20 de julio de forma nacional, por lo que llegará a las principales cadenas cinematográficas como Cinépolis, Cinemex, Cinemastar y Cinedot.