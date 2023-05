Johnny Depp: "No me importa y no necesito a Hollywood"

"No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood". Así de contundente se mostró este miércoles Johnny Depp en Cannes al ser cuestionado por el posible boicoteo que está sufriendo por parte de la industria de su país.

El actor protagonizó un regreso triunfal a Cannes -aunque él rechaza usar la palabra "regreso"-, donde es el protagonista de la película de inauguración del festival, "Jeanne du Barry", en la que es su primera gran aparición pública tras cerrarse el juicio con su exmujer Amber Heard, que le acusó de maltrato.