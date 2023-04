Shakira vs Piqué: En esto va esta novela

Ahora por qué discutieron Shakira y Piqué

En días recientes la cantautora de "Te dejo Madrid" publicó una imagen la que tituló como "Chiaroscuro", aunque los fans la defendieron diciendo que era una palabra en italiano que se traduce como "Claroscuro", extrañamente desde 2009 que tiene su cuenta de Twitter jamás había escrito en esa lengua.

En algún sentido esta insistencia de referirse a la nueva pareja de Piqué

Y Shakira seguía y seguía...

La cantante publicó en redes sociales una despedida de la ciudad de Barcelona, puesto que se trasladará a vivir a Miami, Estados Unidos, junto a sus padres y los dos hijos producto del matrimonio con el exfutbolista.

En su publicación la interprete de "La Loba" agradece a la capital catalana y a los españoles por las lecciones aprendidas.

"Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad.

Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor", expresa en su publicación Shakira.

"Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer.

Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad.

Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!", concluye la madre de Sasha y Milán.