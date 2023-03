Piqué prefiere no opinar de lo que ha hecho Shakira

Durante una entrevista concedida a la radio española Rac1, Piqué expresó su posición por esta situación tras el rompimiento con Shakira, luego de que firmara un acuerdo de separación el pasado diciembre de 2022, para que la colombiana mantuviera la custodia de los menores y se trasladaran a Miami, Estados Unidos, donde residirán.

Aunque rechazó hablar de la canción que ya ha escuchado y conoce, hizo algunas anotaciones respecto a los hechos recientes y su reflexión como padre de dos hijos. "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos", dijo Gerard Piqué en referencia al exitoso tema "Session 53" producido en colaboración con el DJ argentino, Bizarrap.

Esta respuesta de Piqué a la canción de Shakira se está haciendo viral esta mañana. pic.twitter.com/EsyCxfv5BQ — #PorQuéTT (@xqTTs) March 14, 2023

"Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien", expresó el futbolista español en retiro.

"Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre", reflexionó Piqué en el sentido de la decisión de que su hijo Milan participara en un programa de Kings League, el campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa y que cuenta con 12 equipos presididos por conocidos exjugadores como el español Iker Casillas o el argentino Sergio Kun Agüero.

Piqué señaló estar "bien" en lo personal, luego de que en noviembre de 2022 diera por finalizada su carrera en el fútbol profesional, con el consiguió grandes éxitos, tanto con el club "culé" como con la Selección Nacional de España.

Justo antes de disputar su último partido, Piqué dijo en el discurso de despedida que "cuando te haces mayor, querer es dejar marchar".

Esta frase no estaba preparada, según desveló, si bien reconoció que la pronunció en un momento en el que estaban pasando "muchas cosas" en su vida.