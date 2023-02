Piqué y Chía no la están pasando bien y estos son sus episodios

Pese a la controversia ya es claro que cada quien está en otra cosa. Shakira está teniendo un renacer creativo, con lo que ha lanzado éxito tras éxito en los últimos meses y colaboraciones con importantes interpretes del género urbano como Ozuna, Rauw Alejandro y el hitazo que tuvo con el DJ y productor argentino Bizarrap. Piqué está en su nueva relación y trabajando en su podcast por Twitch que lo ha hecho uno de los espacios de streaming más visto del mundo, no solo en lengua hispana, sino en general del internet.

Al final cada quien su vida, pero esto no parece ser tan fácil para Clara y Gerard.

La prensa los acecha

La pareja fue vista circulando por las calles de Barcelona caminando, según un reporte hecho por Europa Press quienes los captaron en vídeo tomados de la mano y muy sonrientes. Durante este encuentro con la cámara del medio Piqué se expresó claramente en sus primeras declaraciones.

Gerard Piqué y Clara Chía, juntos de la mano y entre risas, responden por primera vez a preguntas de la prensa, también a las informaciones que apuntaban a un posible ataque de ansiedad de la pareja del futbolista https://t.co/RtT7xTpXJL pic.twitter.com/f4jVqm8JDp — Europa Press (@europapress) February 6, 2023

En ese momento se levantaron las primeras declaraciones ante las cámaras. Piqué bromeó sobre la información que se ha filtrado respecto a un supuesto ataque de ansiedad sufrido, pidiendo al reportero que mirara el piso para no caerse mientras lo seguía por la calle. "Coger una ansiedad, ¿en serio?", ironizó el ex del Barça mientras Chía estalla en risas detrás, intentando no ser captada por la cámara. "Coger una ansiedad es complicado eh […] Por favor, de verdad, hostia", ha dicho Gerard, con tono de cierto disgusto.

Los sacan de restaurante en Barcelona

El pasado fin de semana la pareja quiso asistir a cenar a un restaurante japonés de Barcelona, pero se les prohibió el ingreso, esto por la sencilla razón que el propietario del sitio es fan declarado de la barranquillera. Te aviso, te anuncio... así que tuvieron que cambiar sus planes.

En un video que se difundió por redes sociales y ha sido retomado por diversos medios como el rotativo español ABC. En esa grabación audiovisual se ve al futbolista y su novia alejándose de la entrada del establecimiento. En un punto se mencionó que "Clara Chía se mostraba molesta".

Las opiniones se dividen, pero definitivamente no fue algo agradable para la pareja.

¿Ansiedad, rumor o terror en las redes?

A días del lanzamiento de la "Session 53" de Bizarrap con Shakira se filtró una versión en la que supo que Clara había estado ingresada en un hospital de la capital catalana tras un fuerte ataque de ansiedad, y que estaría viviendo uno de sus peores momentos en su historia con su nueva Gerard, según se reportó por distintos medios de esa región.

Sin embargo, la aparición de la primera foto de la pareja en redes sociales levantó tal impacto entre la audiencia que no dejaron lugar a las críticas contra ambos por exhibirse de esa manera. Fueron miles de reacciones en las que las opiniones no fueron nada buenas para ellos. Porque hasta el más duro se le hace un rasguño con este nivel de crítica.