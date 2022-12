Nombres que han sonado con fuerza para dirigir a la Selección Nacional

Queda mucho por hacer. Esto incluye la búsqueda de un director técnico que sea capaz de enderezar el rumbo, concretar un recambio generacional que no se ha trabajado adecuadamente y que convenza a nuestros próximos representantes de que sí se puede. La baraja de nombres es extensa: estos son algunos de los que más han sonado. ¿Con cuál te quedas?

Roberto Martínez

Luego de un estupendo paso por Bélgica, a la que mantuvo por varios meses en el primer lugar del ranking FIFA, la era de Roberto Martínez en los diablos rojos ha llegado a su fin tras la abrupta eliminación del equipo en la primera ronda de Qatar 2022. Un hecho que además coincide con el desenlace de la llamada generación de oro. Son muchos los países que sueñan con incorporar al estratega español a sus filas, siendo México uno de ellos. Aunque su talento ha quedado demostrado ha quedado demostrado con creces, hay quienes temen que el nulo conocimiento de nuestro futbol pueda resultar en una mala pasada para México con miras a su mundial.

Rafael Márquez

Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Didier Deschamps, Luis Enrique... Algunos de los más recientes ídolos futbolísticos se han consagrado en los últimos años como estupendos entrenadores. En el caso de México, se piensa que Hugo Sánchez ya tuvo su oportunidad y que ahora Rafa Márquez asciende como la alternativa más lógica. Como jugador tuvo un exitoso paso por equipos como Atlas, León, Mónaco y sobre todo Barcelona, pero si nos concentramos en el Tri, fue capitán y sobre todo un eterno líder dentro de la cancha. Cualidades que, hoy más, hacen falta entre los nuestros. Aunque el michoacano ha manifestado su interés por convertirse en técnico, el consenso general coincide en que parece temprano para darle el mando de la selección, ya que su experiencia como técnico es mínima y se limita al Barça Atlètic.

Luis Enrique

Aunque la eliminación de España de Qatar 2022 fue inesperada, Luis Enrique silencio numerosas bocas en su proceso con un buen desempeño en la Euro y la Nations League, sustentado en un futbol de posesión y con una interesante combinación de experiencia y juventud. Es precisamente por esto que muchos aseguran que sería un técnico ideal para una selección mexicana urgida de una transición generacional exitosa de cara a un próximo mundial en el que fungirá como anfitrión. En contra, para muchos, su desconocimiento de nuestro balompié.

Jaime Lozano

Jaime 'Jimmy' Lozano es una de las grandes esperanzas mexicanas en la dirección técnica. Tuvo una exitosa trayectoria deportiva, es un estudioso del deporte y tiene una medalla olímpica en su palmarés. Parece un candidato natural para dirigir al Tri. ¡Incluso fue común escuchar que debió hacerse cargo del equipo antes del catastrófico Qatar 2022! Algo que, para bien o para mal, no se concretó. Quizá fue lo mejor, pues muchos creen que aún es demasiado joven y que darle el puesto en este momento sería precipitado. Podría ser un auxiliar de lujo con miras a un proyecto a largo plazo.

Matías Almeyda

Además de Ricardo "Tuca" Ferreti, el argentino Matías Almeyda parece ser el único extranjero que cuenta con la bendición de la afición mexicana para tomar las riendas de la selección nacional. Esto porque, aunque lleva algunos años fuera de nuestro país, tiene un buen conocimiento de nuestro balompié gracias a su paso por Chivas, siendo además el último técnico que fue capaz de llevar a los rojiblancos a lo más alto tras acumular cinco títulos. Más importante es que lo hizo desplegando buen futbol y dando oportunidad a muchos jóvenes. Más de uno implora su llegada desde hace tiempo y parece un buen momento para que la posibilidad se concrete.

Ignacio Ambriz

Hablar de “Nacho” Ambriz es referirse a toda una institución dentro del futbol mexicano. Fue un pilar dentro de esa mítica selección de mediados de los 90 que tantas alegrías dio a los aficionados y una vez consumado su retiro de las canchas, no tardó en incursionar en la dirección técnica. Su inicio fue turbulento, centrándose en equipos que peleaban por no descender, hasta que la experiencia le llevó a algunas de las principales potencias de nuestro balompié, donde ha alcanzado altos porcentajes de efectividad. Su ansia por probarse a sí mismo le llevó a una breve aventura por el futbol español y aunque esta no salió del todo bien, queda claro que es alguien que no rehúye a los retos. Una personalidad que nos vendría muy bien en este momento.