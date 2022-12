La mentalidad mexicana está cambiando: Hugo Sánchez

“Imaginemos cosas chingonas”, de Chicharito , o “pensar en el quinto partido es mentalidad mediocre”, frase de Jorge Sánchez previo a Qatar 2022.

¿Se puede pensar en ser campeón sin tener ningún sustento? ¿Nos debemos concentrar en el quinto partido, o simplemente en el siguiente del calendario?

La discusión sobre una posible merma en la preparación y fortaleza mental de los futbolistas mexicanos en Europa y otras regiones, se sigue extendiendo. Si bien ya hay muchos más jugadores originarios de México en distintas ligas del mundo, ninguno destaca al nivel que lo hizo Hugo .

El periodista David Faitelson, con una amplia trayectoria en medios deportivos, es una de las voces más críticas, y uno de los analistas de televisión que enfatiza la mentalidad mexicana.

“Otros creemos que es un tema de mentalidad, que atañe a todos, desde futbolistas y pasando por los entrenadores que se asemeja más a un modelo irregular y hasta mediocre", dijo Faitelson en uno de sus podcast previos al Mundial .

Para el propio Hugo Sánchez, la ambición en el futbolista mexicano ahora es mayor, así como el atrevimiento, pero ese proceso no está completo. Hay cosas por mejorar.

Ya no es como en mis tiempos, que yo era el único que estaba jugando fuera de México

“Veo más ambición ahora. Ya no es como en mis tiempos, que yo era el único que estaba jugando fuera de México. Tener una mentalidad grande para triunfar fuera de México, para darte el gusto a ti mismo. Ahora, con la globalización, ya no es lejano, hay más atrevimiento y los jugadores no se conforman”, comentó el exfutbolista en entrevista para Life And Style .

El pentapichichi recién estrenó una película biográfica, y el tema de la mediocridad se dialoga.

Luis García, hoy su compañero en medios de comunicación, y también su coequipero en Estados Unidos 1994 , llama “miserias nacionales que de pronto nos agobian”, a esos momentos en los que, según dictan las historias de los protagonistas, muchos mexicanos se achican.

Ya no es tanto triunfar en México y estar satisfechos con eso, hay que triunfar en el mundo

“Esa mentalidad está cambiando afortunadamente. Ya no es tanto triunfar en México y estar satisfechos con eso, hay que triunfar en el mundo. Hay más futbolistas mexicanos en Europa , y me siento contento de haber abierto esa puerta para incitarlos a salir de México a triunfar, y si lo sigo haciendo es mejor”, agregó Hugo.