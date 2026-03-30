Ancelotti afina detalles y ya tiene lista la alineación de Brasil para el Mundial 2026

En el camino ha sufrido bajas importantes para el Mundial, como la del lesionado atacante Rodrygo, y la incertidumbre sobre la situación física de Neymar, quien no ha jugado bajo el mando de Ancelotti.

"Hemos hecho una gran evaluación de los jugadores que no conocía. Ahora tenemos una idea muy clara, tengo la alineación bastante definida para el primer partido", declaró Carletto en una rueda de prensa en Orlando, Estados Unidos, donde Brasil se enfrentará el martes a Croacia en un amistoso.

Ancelotti, de 66 años, reconoció que las lesiones le impedirán probar a su once de referencia frente a los croatas, al igual que ocurrió contra Francia, el jueves, en un encuentro perdido 2-1 cerca de Boston.

Pero el seleccionador, que presentó 10 alineaciones distintas en sus diez partidos al frente de la Seleção, celebró la aparición de jugadores como el defensa Léo Pereira y los centrocampistas Danilo dos Santos de Oliveira y Gabriel Sara, que permitirán aumentar "la competencia para la lista final".

Consultado sobre la presencia en la lista de Danilo, el veterano defensor del Flamengo, Ancelotti lo definió como "un jugador muy importante, dentro y fuera del campo".

Declaró que el exjugador del Real Madrid y el Manchester City "tiene asegurado estar en la lista final de 26 por su actitud, carácter, personalidad y juego".