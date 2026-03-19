México convoca a Memo Ochoa para los amistosos con Portugal y Bélgica

Convocatoria completa de la selección mexicana
Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre), Carlos Acevedo (Santos).
Defensas: Jorge Sánchez (PAOK Salónica, Grecia), Richard Ledezma (Guadalajara), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Israel Reyes (América), Johan Vásquez (Génova, Italia), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres).
Volantes: Erik Lira (Cruz Azul), Denzell Garcia (Juárez), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Obed Vargas (Atlético Madrid, España), Alvaro Fidalgo (Real Betis, España) Erick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Guadalajara).
Delanteros: Roberto Alvarado (Guadalajara), Julián Quiñones (Al Qadisiya, Arabia Saudita), Alexis Vega (Toluca), German Berterame (Inter Miami, EEUU), Guillermo Martínez (Pumas), Raúl Jiménez (Fullham, Inglaterra), Armando González (Guadalajara).
Con información de AFP