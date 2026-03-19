México convoca a Memo Ochoa para los amistosos con Portugal y Bélgica

El arquero Guillermo Ochoa fue convocado para los próximos partidos de preparación de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.
jue 19 marzo 2026 07:14 PM
La selección mexicana convocó al mediocampista de origen español Álvaro Fidalgo y al experimentado arquero Guillermo Ochoa para los partidos amistosos que jugará a finales de mes contra Portugal y Bélgica, de cara al Mundial 2026 , anunció este jueves el cuadro tricolor.

México enfrentará el próximo 28 de marzo a Portugal en el Estadio Azteca, que avanza en su remodelación, y a Bélgica tres días después en el Soldier Field de Chicago.

Fidalgo, nacido en España en 1997, pero naturalizado mexicano, recibió en febrero pasado la autorización de la FIFA para jugar con el Tri y estaba en la mira del cuerpo técnico desde entonces.

El mediocampista de 28 años, recientemente fichado por el Real Betis de España, se hallaba en una lista preliminar de 55 jugadores monitoreados por el tricolor, según reportó semanas atrás el director deportivo de selecciones nacionales, Duilio Davino.

Junto al debutante Fidalgo destaca la convocatoria del experimentado guardameta mexicano Guillermo Ochoa, quien posee el récord de cinco mundiales con la escuadra mexicana, y perfila su sexta participación.

La oportunidad para el histórico Paco Memo surge tras la delicada lesión que el portero Luis Ángel Malagón del América sufrió la semana pasada y lo dejó fuera del Mundial.

Con el listado completo de 26 jugadores el tricolor buscar ir "afinando detalles" de cara a los próximos compromisos internacionales y mantener "la mirada puesta" en la justa mundial, destacó la federación mexicana en un comunicado.

La selección mexicana se medirá posteriormente contra Ghana el viernes 22 de mayo, el sábado 30 del mismo mes ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y el jueves 4 de junio contra Serbia.

México arrancará la aventura mundialista en el Grupo A el 11 de junio contra Sudáfrica, en el emblemático estadio Azteca de Ciudad de México, donde se celebrará la inauguración de la Copa del Mundo.

Luego enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio y el miércoles 24 al ganador del repechaje europeo que disputarán Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.

Convocatoria completa de la selección mexicana

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre), Carlos Acevedo (Santos).

Defensas: Jorge Sánchez (PAOK Salónica, Grecia), Richard Ledezma (Guadalajara), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Israel Reyes (América), Johan Vásquez (Génova, Italia), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres).

Volantes: Erik Lira (Cruz Azul), Denzell Garcia (Juárez), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Obed Vargas (Atlético Madrid, España), Alvaro Fidalgo (Real Betis, España) Erick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Guadalajara).

Delanteros: Roberto Alvarado (Guadalajara), Julián Quiñones (Al Qadisiya, Arabia Saudita), Alexis Vega (Toluca), German Berterame (Inter Miami, EEUU), Guillermo Martínez (Pumas), Raúl Jiménez (Fullham, Inglaterra), Armando González (Guadalajara).

Con información de AFP

