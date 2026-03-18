La “nueva F1” divide a los pilotos estrella; críticas de Verstappen, elogios de Hamilton

Uno de los objetivos de la Fórmula 1 y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) es mejorar el ya de por sí próspero espectáculo, favoreciendo los adelantamientos en los circuitos.

"Si a alguien le gusta eso, entonces es que no entiende realmente lo que es el deporte del automovilismo", lanzó el pasado domingo ante la prensa en Shanghai Max Verstappen, especialmente irritado por sus malos resultados en el Gran Premio de China, tercera etapa del Mundial.

Afirma que al volante de su nuevo Red Bull tenía la impresión de estar como en el videojuego Nintendo "Mario Kart". Anteriormente ya había comparado la F1 versión 2026 con la "Fórmula E (eléctrica) con esteroides".

Verstappen fue el gran dominador de 2021 a 2024 y el año pasado se quedó a dos puntos de un quinto título, que fue a manos del británico Lando Norris (McLaren).

Pero su inicio de temporada está resultando decepcionante: sexto en el GP de Melbourne (Australia) el 8 de marzo, sólo pudo ser noveno en la carrera sprint el sábado en Shanghai y abandonó a diez vueltas para el final en el GP del domingo por un problema mecánico.

Un "fin de semana especialmente malo", declaró.

El neerlandés de 28 años recibió el apoyo del doble campeón del mundo 2005-2006 Fernando Alonso, en el pozo de la clasificación con su Aston Martin-Honda como fuente de continuas averías: el veterano español de 44 años ironizó sobre "un campeonato de baterías".