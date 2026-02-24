Publicidad

Deportes

"Es bueno tenerlo a mi lado", dice Hadjar sobre Verstappen como coequipero

El piloto francés habló sobre cómo es trabajar con Max Verstappen, quien es su coequipero en su debut con Red Bull Racing.
mar 24 febrero 2026 04:23 PM
Isack Hadjar. (Mark Thompson/Getty Images)

Una etapa muy importante inicia en la carrera profesional del piloto francés Isack Hadjar, quien debuta en un asiento de Red Bull Racing esta temporada de la Fórmula 1 . Lo hará junto a Max Verstappen, de quien ha hablado positivamente de cómo es trabajar con él.

Luego de su primera temporada en la F1 con Racing Bulls, el joven de 21 años fue ascendido al equipo principal este 2026, con lo que reafirma los grandes avances que ha tenido desde que llegó a la máxima categoría del automovilismo.

Esta vez tendrá la ardua tarea de sumar los mayores puntos posibles para el equipo austriaco y que logre llegar a lo más alto, o al menos en las primeras posiciones del Campeonato de Constructores.

El trabajo con Max ha sido muy bueno; hasta ahora ha sido muy abierto, así que es bueno tenerlo a mi lado
Isack Hadjar

Fue durante las pruebas de pretemporada en Bahréin que se le cuestionó sobre su relación laboral con Verstappen, a lo que Hadjar respondió: "El trabajo con Max ha sido muy bueno; hasta ahora ha sido muy abierto, así que es bueno tenerlo a mi lado”.

Aunque oficialmente es su debut como piloto del equipo austriaco, el joven francés admitió que este nuevo capítulo ya le resulta familiar, pues en 2021 se unió por primera vez a Red Bull Junior Team y ha participado en entrenamientos libres de F1.

"Para ser sincero, no se siente como si estuviera empezando en un equipo nuevo (…) ya participé en los entrenamientos libres iniciales para este equipo en 2023 y 2024; en 2021 me ficharon por el Red Bull Junior Team”, explicó.

“Al final, trabajo con ingenieros que conozco desde hace tiempo. He participado en sesiones de soporte de simulación con ellos para el equipo, lo que facilitó mucho la transición, y además, tener a Laurent como líder es genial”, agregó.

Hadjar asegura que el objetivo en Melbourne para la primera carrera del año, el GP de Australia, es aprovechar al máximo los aprendizajes, volver al simulador y asegurarse de que la dirección en la que va está clara.

