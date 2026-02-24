“Es bueno tenerlo a mi lado”, dice Hadjar sobre Verstappen como coequipero

Luego de su primera temporada en la F1 con Racing Bulls, el joven de 21 años fue ascendido al equipo principal este 2026, con lo que reafirma los grandes avances que ha tenido desde que llegó a la máxima categoría del automovilismo.

Esta vez tendrá la ardua tarea de sumar los mayores puntos posibles para el equipo austriaco y que logre llegar a lo más alto, o al menos en las primeras posiciones del Campeonato de Constructores.

El trabajo con Max ha sido muy bueno; hasta ahora ha sido muy abierto, así que es bueno tenerlo a mi lado Isack Hadjar

Fue durante las pruebas de pretemporada en Bahréin que se le cuestionó sobre su relación laboral con Verstappen, a lo que Hadjar respondió: "El trabajo con Max ha sido muy bueno; hasta ahora ha sido muy abierto, así que es bueno tenerlo a mi lado”.

Aunque oficialmente es su debut como piloto del equipo austriaco, el joven francés admitió que este nuevo capítulo ya le resulta familiar, pues en 2021 se unió por primera vez a Red Bull Junior Team y ha participado en entrenamientos libres de F1.