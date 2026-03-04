Lando Norris inicia en Melbourne la defensa de su título en la "nueva" Fórmula 1

Por ser la primera carrera del año, el GP de Australia suele estar lleno de sobresaltos. El año pasado, por ejemplo, Norris, largando desde la pole con su McLaren, fue el vencedor, superando por poco a Max Verstappen (Red Bull) en una prueba disputada bajo un aguacero que provocó la entrada en varias ocasiones del coche de seguridad por los numerosos accidentes ocurridos.

Este año no parece que vaya a influir el clima, pero habrá tantas o más variables que gestionar después de una profunda reforma de la normativa, que afecta tanto a los motores como al chasis de los monoplazas.

Con unos motores híbridos en los que la mitad de la potencia la proporcionará un propulsor térmico y la otra mitad uno eléctrico, los pilotos tendrán que aprender a gestionar la energía de las baterías, lo que llevó a Verstappen a definir los nuevos coches como "Fórmula E con esteroides".

El británico Norris, que se adjudicó el último campeonato en la última carrera en Abu Dahbi, aseguró en pretemporada que los nuevos autos no son tan divertidos de conducir.

"Gran parte de la conducción se centra en simplemente intentar que la batería funcione correctamente y menos en cómo puedes, como piloto, sacarle todo rendimiento al coche", afirmó.

Luego matizó: "Sigo divirtiéndome y sigue siendo el trabajo que me encanta hacer".