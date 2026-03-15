Kimi Antonelli domina el GP de China y la Fórmula 1 tiene una nueva estrella

"Estoy sin palabras, a punto de llorar. Muchísimas gracias al equipo, porque me han ayudado a conseguir este sueño. Quería devolver a Italia a la cima y lo hemos hecho", dijo el ganador, el primer italiano en lo alto del podio desde Giancarlo Fisichella en 2006, precisamente el año de nacimiento de Antonelli.

El piloto de Mercedes se convierte en el segundo ganador de una carrera más joven de la historia. El récord lo tiene el neerlandés Max Verstappen, con 18 años y 228 días cuando se llevó el GP de España en 2016.

El progidio italiano perdió brevemente el liderato en la salida, pero una vez que volvió a ponerse al frente, controló el ritmo para ganar con autoridad.

"Ha sido una salida difícil, he cubierto demasiado el interior y les he dado demasiado a los Ferrari, pero el ritmo era bueno y hemos acabado por delante", analizó Antonelli.

Charles Leclerc fue cuarto con el otro monoplaza Ferrari.

Hamilton vuelve a brillar

Hamilton, como ya había hecho en la carrera esprint del sábado, arrancó de maravilla y había tomado la delantera cuando los coches salieron de la primera zona de curvas.

Leclerc también hizo una arrancada brillante y logró adelantar a Russell, que había salido segundo en la parrilla.

Los cuatro primeros se intercambiaron posiciones varias veces antes de que un coche de seguridad en la vuelta 11 los llevara a todos a boxes.

Una vez que se asentó todo y volvió a relanzarse la carrera, Antonelli lideraba por delante de Hamilton, con Leclerc tercero y Russell cuarto.

En la vuelta 29, Russell había adelantado a los dos Ferrari y se lanzó a intentar alcanzar a su joven compañero italiano, que para entonces ya tenía más de siete segundos de ventaja en pista.

El cuatro veces campeón del mundo Verstappen prolongó el mal inicio de temporada de Red Bull cuando le dijeron que retirara su coche en la vuelta 46.

También se retiró el veterano Fernando Alonso (Aston Martin), por un problema mecánico en la vuelta 34ª.