GP de Australia: horario y dónde ver la primera carrera del año y el regreso de Checo

Esta vez tendrás una gran oportunidad de verla en compañía de tus amigos, pues debido a la diferencia del huso horario con Australia, en el caso de México la carrera será este sábado por la noche, un momento ideal para organizar una reunión y ver la actividad de la F1 en Melbourne.

Sin duda la temporada 2026 será muy emocionante, pues como ya te contábamos, habrá un nuevo reglamento. De hecho, el piloto británico de Ferrari Lewis Hamilton expresó en meses anteriores que será “un enorme desafío”.

Horarios en México del GP de Australia

Toma nota porque toda la actividad en el Circuito de Albert Park tendrá diversos horarios.

Jueves 5 de marzo:

Práctica 1 a las 07:30 pm tiempo centro de México.

Práctica 2 a las 11:00 pm tiempo centro de México.

Viernes 6 de marzo:

Práctica 3 a las 07:30 pm tiempo centro de México.

Clasificación a las 11:00 pm tiempo centro de México.

Sábado 7 de marzo:

Carrera a las 10:00 pm tiempo centro de México.