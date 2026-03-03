Después de algunos meses de espera, la Fórmula 1 está de regreso ahora con la temporada 2026, en la que prácticamente inicia una nueva era en la máxima categoría del automovilismo: cambios en el reglamento, movimientos dentro de los equipos y ajustas en los autos. El GP de Australia será la primera carrera del año, ¿cuáles son los horarios, la fecha y dónde verlo en vivo desde México? Acá los detalles.
GP de Australia: horario y dónde ver la primera carrera del año y el regreso de Checo
Esta vez tendrás una gran oportunidad de verla en compañía de tus amigos, pues debido a la diferencia del huso horario con Australia, en el caso de México la carrera será este sábado por la noche, un momento ideal para organizar una reunión y ver la actividad de la F1 en Melbourne.
Sin duda la temporada 2026 será muy emocionante, pues como ya te contábamos, habrá un nuevo reglamento. De hecho, el piloto británico de Ferrari Lewis Hamilton expresó en meses anteriores que será “un enorme desafío”.
Horarios en México del GP de Australia
Toma nota porque toda la actividad en el Circuito de Albert Park tendrá diversos horarios.
Jueves 5 de marzo:
Práctica 1 a las 07:30 pm tiempo centro de México.
Práctica 2 a las 11:00 pm tiempo centro de México.
Viernes 6 de marzo:
Práctica 3 a las 07:30 pm tiempo centro de México.
Clasificación a las 11:00 pm tiempo centro de México.
Sábado 7 de marzo:
Carrera a las 10:00 pm tiempo centro de México.
Dónde ver la carrera en vivo
Podrás ver las prácticas, clasificación y carrera a través del canal Sky Sports (Izzi y Sky), así como en F1 TV a través de la suscripción.
En caso de que no puedas seguir la transmisión en vivo, el México GP transmite en sus redes sociales highlights, estadísticas y el minuto a minuto de manera gratuita.
Te puede interesar:
Debut de Checo en Cadillac
¡Ya se extrañaba! Como recordarás, el mexicano Sergio Checo Pérez por fin vuelve a la pista, esta vez con el equipo Cadillac, que debuta este año en la Fórmula 1.
Hará lo suyo junto al finlandés Valtteri Bottas, su coequipero en esta nueva escudería. Checo ha dicho en reiteradas ocasiones que será un año de “prueba y error”, sin embargo no queda duda que nos regalará muchas emociones y nostalgia al verlo una vez más arriba de un monoplaza.