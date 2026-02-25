Real Madrid resiste al Benfica, logra remontada con Vinicius y avanza a octavos

Fue con susto incluido, ya que las Águilas llegaron a igualar provisionalmente la eliminatoria al adelantarse en el 14' con un tanto de Rafa Silva, antes de que el francés Aurélien Tchouaméni (16') y el brasileño Vinícius Jr (80') dieran la vuelta al marcador.

El Benfica había sido precisamente el club que había enviado al Real Madrid a este playoff al ganarle 4-2 en la última jornada de la fase regular, un resultado logrado en un final de infarto y que permitió a los lusos alcanzar igualmente esta eliminatoria, que hace las veces en la práctica de unos dieciseisavos de final.

El azar había emparejado a ambos equipos después de la octava y última jornada, y en la ida de este cruce decidió un tanto de Vinicius, que denunció en este partido insultos de carácter racista del argentino Gianluca Prestianni, suspendido provisionalmente para este choque de vuelta en la capital española.

Gracias a esta nueva victoria, el Real Madrid estará en el sorteo del viernes, donde conocerá la identidad de su próximo adversario, que será el Manchester City inglés o bien otra formación de Lisboa, el Sporting.

La victoria y la clasificación consiguen también apagar el conato de incendio de los últimos días en la "Casa Blanca", después de la derrota 2-1 del sábado ante Osasuna, que le hizo ceder el liderato de la Liga española en favor de su gran enemigo histórico, el FC Barcelona.