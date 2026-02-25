El Real Madrid terminó con el pie derecho su labor iniciada en Lisboa: (victoria 1-0 en la ida) y con otro triunfo, por 2-1 ante el Benfica en su estadio Santiago Bernabéu, selló este miércoles su boleto a los octavos de final de la Liga de Campeones europea.
Real Madrid resiste al Benfica, logra remontada con Vinicius y avanza a octavos
Fue con susto incluido, ya que las Águilas llegaron a igualar provisionalmente la eliminatoria al adelantarse en el 14' con un tanto de Rafa Silva, antes de que el francés Aurélien Tchouaméni (16') y el brasileño Vinícius Jr (80') dieran la vuelta al marcador.
El Benfica había sido precisamente el club que había enviado al Real Madrid a este playoff al ganarle 4-2 en la última jornada de la fase regular, un resultado logrado en un final de infarto y que permitió a los lusos alcanzar igualmente esta eliminatoria, que hace las veces en la práctica de unos dieciseisavos de final.
Por si no lo viste:
El azar había emparejado a ambos equipos después de la octava y última jornada, y en la ida de este cruce decidió un tanto de Vinicius, que denunció en este partido insultos de carácter racista del argentino Gianluca Prestianni, suspendido provisionalmente para este choque de vuelta en la capital española.
Gracias a esta nueva victoria, el Real Madrid estará en el sorteo del viernes, donde conocerá la identidad de su próximo adversario, que será el Manchester City inglés o bien otra formación de Lisboa, el Sporting.
La victoria y la clasificación consiguen también apagar el conato de incendio de los últimos días en la "Casa Blanca", después de la derrota 2-1 del sábado ante Osasuna, que le hizo ceder el liderato de la Liga española en favor de su gran enemigo histórico, el FC Barcelona.
Sin Mbappé
Otro motivo para el optimismo en el Real Madrid: la victoria de este miércoles llegó sin su gran estrella anotadora, el francés Kylian Mbappé, que por un "dolor persistente" en una rodilla en un entrenamiento fue declarado baja para este partido.
Mbappé, autor de 23 goles en la Liga española y 13 en la actual Champions, arrastra desde finales de 2025 una lesión en el ligamento externo de su rodilla izquierda y, según explicó el entrenador Álvaro Arbeloa, se decidió que parara un tiempo para su recuperación.
"No será cuestión de días", avanzó el técnico madridista, sin poder precisar el tiempo de ausencia.
Por si no lo viste:
Esa "Mbappedependencia" del equipo preocupaba al público del Bernabéu y todavía más cuando el Benfica se adelantó en el 14', cuando el arquero Thibaut Courtois hizo una parada ante un balón desviado por Raúl Asencio y el rechace fue para Rafa Silva, que empujó al fondo de la red de los locales.
El Benfica equilibraba así la eliminatoria, pero su ventaja duró muy poco, ya que Tchouaméni puso en el 16' el empate a uno, asistido con un pase hacia atrás del uruguayo Fede Valverde.
El Real Madrid llegó a adelantarse antes del descanso, en el 32', con un gol del turco Arda Güler, pero la revisión en el VAR decretó que había fuera de juego y lo anuló.