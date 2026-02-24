Mbappé no jugaría con el Real Madrid ante Benfica: esta es la razón

El actual máximo goleador de LaLiga y de la Champions se ve lesionado desde hace semanas por el ligamento externo de su rodilla izquierda.

A pesar de los dolores, el capitán de los Bleus siguió encadenando partidos, pero todo indica que no podrá jugar el miércoles ante el Benfica (victoria del Real Madrid 1-0 en la ida en Lisboa), según la fuente, que confirmó una información del periódico francés L'Equipe, sin precisar la duración de la baja.

Contactado por la AFP, el Real Madrid no confirmó ni desmintió la información.