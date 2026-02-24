"Es la oportunidad de un antes y un después contra el racismo": DT del Real Madrid

Si finalmente la UEFA considera culpable a Prestianni, el jugador del Benfica podría ser castigado con 10 partidos de suspensión.

"Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo", declaró Arbeloa en la conferencia de prensa previa al duelo contra Benfica. "La UEFA siempre ha sido abanderada en la lucha contra el racismo y tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan y una bonita pancarta antes de los partidos. Espero que aproveche la oportunidad".

Tras marcar el único gol del partido, Vinícius lo celebró con un baile y antes de que se reanudara el encuentro mantuvo un intercambio de palabras con Prestianni y al terminar acusó al argentino de utilizar un término racista en su contra.

El árbitro aplicó el protocolo antirracista y el encuentro estuvo detenido durante un cuarto de hora. Al no existir imágenes concluyentes del incidente, Prestianni pudo continuar jugando.

Sobre el estado de Vinícius tras el incidente, Arbeloa destacó: "Cualquiera en su situación no sé cómo reaccionaría. Él siempre lo ha hecho de manera valiente, demostrando una grandísima personalidad (...) Mañana va a salir a luchar y a hacer un gran partido, a demostrar que es uno de los mejores jugadores del planeta".

"Nada justifica un acto racista": DT del Real Madrid

El portero belga Thibaut Courtois, quien acompañó a Arbeloa en la conferencia de prensa, también defendió a su compañero: "Estamos ante un gran momento para el futbol para acabar con esas cosas. Nosotros en el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinícius y estamos al 100% con él".

Además, aplaudió la decisión de la UEFA de suspender cautelarmente a Prestianni: "Es un mensaje bueno".

Sobre las declaraciones del entrenador del Benfica, José Mourinho, en las que acusó a Vinícius de provocar con su celebración, Arbeloa reiteró lo que dijo hace una semana: "Nada de lo que pueda pasar en el terreno de juego justifica un acto de racismo".

El adjunto de Mourinho, Joao Tralhao, fue el que compareció ante los medios en Madrid: "Obviamente, él es nuestro líder y siempre se echa de menos a un líder (...) pero aunque Mourinho no pueda estar en el área técnica, está con nosotros".

Sobre Prestianni, Tralhao señaló: "No está por una situación que consideramos que no ha sido justa, pero si falta un jugador, otro lo dará todo".

