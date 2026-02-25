PSG llama como titular a Achraf Hakimi, quien enfrenta juicio por violación

“Está en manos de la justicia”, dijo el entrenador al ser cuestionado por reporteros durante la conferencia de prensa previa al partido que espera ganar, luego de haber vencido 3-2 en el juego de ida, con lo que busca el acceso a los octavos de final de la competencia.

Achraf Hakimi y el juicio por violación

El inicio del proceso en contra del jugador originario de Marruecos se remonta a febrero de 2023, cuando una mujer de, en ese entonces, 24 años, acusó al futbolista de violación. Desde entonces, el club apoya a su lateral derecho y lo ha mantenido como parte del plantel.

Hasta el momento, el equipo no ha hecho ningún comentario sobre el anuncio del juicio por violación, pero en privado insiste en defender la presunción de inocencia del futbolista.

Hakimi, de 27 años, continúa defendiendo su inocencia y niega la acusación de violación y ha hecho distintas publicaciones al respecto en sus redes sociales.

