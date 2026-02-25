Publicidad

Deportes

PSG llama como titular a Achraf Hakimi, quien enfrenta juicio por violación

El jugador marroquí será enjuiciado por violación en Francia; aún así, Luis Enrique decidió llamarlo como titular en el partido PSG vs Mónaco.
mié 25 febrero 2026 03:08 PM
FBL-EUR-C1-PSG-MONACO
Achraf Hakimi, de 26 años, enfrenta un juicio por violación en Francia. (Foto: Franck Fife | AFP)

Achraf Hakimi, futbolista marroquí del Paris Saint-Germain, jugará como titular en el próximo partido del PSG vs Mónaco a pesar de que enfrentará un juicio por violación en Francia.

Luis Enrique, director técnico del equipo parisino, incluyó a Hakimi en su once titular en uno de los partidos más importantes de la temporada, pues el PSG enfrentará al Mónaco en la vuelta de playoffs de octavos de la Champions League.

“Está en manos de la justicia”, dijo el entrenador al ser cuestionado por reporteros durante la conferencia de prensa previa al partido que espera ganar, luego de haber vencido 3-2 en el juego de ida, con lo que busca el acceso a los octavos de final de la competencia.

Achraf Hakimi y el juicio por violación

El inicio del proceso en contra del jugador originario de Marruecos se remonta a febrero de 2023, cuando una mujer de, en ese entonces, 24 años, acusó al futbolista de violación. Desde entonces, el club apoya a su lateral derecho y lo ha mantenido como parte del plantel.

Hasta el momento, el equipo no ha hecho ningún comentario sobre el anuncio del juicio por violación, pero en privado insiste en defender la presunción de inocencia del futbolista.

Hakimi, de 27 años, continúa defendiendo su inocencia y niega la acusación de violación y ha hecho distintas publicaciones al respecto en sus redes sociales.

