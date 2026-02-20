Neymar no descarta retirarse a finales de este año

Neymar, que acaba de cumplir 34 años, reapareció el domingo en las canchas con el antiguo equipo de Pelé tras pasar por el quirófano a finales del año pasado por una lesión en la rodilla izquierda.

"No sé qué va a pasar de aquí en adelante, qué va a pasar el año que viene, puede ser que llegue diciembre y me quiera retirar. Va a salir de mi corazón. Vamos un día a la vez", dijo el atacante en una entrevista con el medio Cazé TV.

"Este año es muy importante, no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí, con la Copa del Mundo. Es un desafío muy grande", agregó.

Neymar retornó en una goleada 6-0 que el Santos propinó al modesto Velo Clube en el Campeonato Paulista, el torneo del estado de Sao Paulo. Dio una asistencia.

"Quería volver para ayudar al equipo de la mejor manera posible, así que retrasé un poco mi retorno para regresar al 100%, sin dolor, sin miedo, sin nada", comentó la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain.

"Quedé feliz, tranquilo (...), obviamente necesito retomar ritmo de juego", expresó.