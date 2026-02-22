Con su undécima medalla de oro, conseguida este sábado en los 50 kilómetros del esquí de fondo, el noruego Johannes Klaebo mejoró su récord de títulos olímpicos de invierno. Con esto, ahora suma ahora 13 medallas olímpicas y se aproxima a dos de la mujer que tiene el récord de 15, su compatriota y exesquiadora de fondo Marit Bjorgen, pero tendrá que esperar a la edición de Alpes franceses 2030.
Los deportistas con más medallas en toda la historia de los Olímpicos de Invierno
Los deportistas con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno:
1º. Marit Bjoergen, Noruega: Esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. | 15 medallas, 8 oros, 4 platas, 3 bronces.
2º. Ole Einar Bjoerndalen, Noruega: Biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014. | 14 medallas, 8 oros, 4 platas, 2 bronces.
Arianna Fontana, Italia: Short-track, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. | 14 medallas, 3 oros, 6 plata, 5 bronces.
3º. Ireen Wüst, Países Bajos: Patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022. | 13 medallas, 6 oros, 5 platas, 2 bronces.
Johannes Klaebo, Noruega: Esquí de fondo, 2018, 2022, 2026. | 13 medallas, 11 oros, 1 plata, 1 bronce.
4º. Björn Daehlie, Noruega: Esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998. | 12 medallas, 8 oros, 4 plata.
5º. Raïssa Smetanina, Rusia: Esquí de fondo, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992. | 10 medallas, 4 oros, 5 platas, 1 bronce.
6º. Stefania Belmondo, Italia: Esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002. | 10 medallas, 2 oros, 3 platas, 5 bronces.
7º. Liubov Iegorova, Rusia: Esquí de fondo, 1992, 1994, 2002. | 9 medallas, 6 oros, 3 platas.
8º. Claudia Pechstein, Alemania: Patinaje de velocidad, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2014, 2018. | 9 medallas 5 oros, 2 platas, 2 bronces.
Johannes Thingnes Boe, Noruega: Biatlón, 2014, 2018, 2022. | 9 medallas, 5 oros, 2 platas, 2 bronces.
¿Quién es el deportista con más medallas en todos los Juegos Olímpicos?
Si tomamos en cuenta tanto los Olímpicos de Invierno como los de Verano, hay un atleta que tiene el récord absoluto: el nadador estadounidense Michael Phelps, que entre 2004 y 2016 obtuvo 28 medallas, 23 de ellas de oro.
Con información de AFP