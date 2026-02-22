Publicidad

Deportes

Los deportistas con más medallas en toda la historia de los Olímpicos de Invierno

En la edición 2026 de las Olimpiadas invernales, la italiana Arianna Fontana y el noruego Johannes Klaebo entraron al salón de la fama de los atletas con más medallas en las ediciones de invierno de los Juegos Olímpicos.
dom 22 febrero 2026 02:15 PM
Cross-Country Skiing - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 15
Johannes Hoesflot Klaebo ganó la medalla de oro en esquí de fondo de los Olímpicos de Invierno 2026. (Foto: Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images)

Con su undécima medalla de oro, conseguida este sábado en los 50 kilómetros del esquí de fondo, el noruego Johannes Klaebo mejoró su récord de títulos olímpicos de invierno. Con esto, ahora suma ahora 13 medallas olímpicas y se aproxima a dos de la mujer que tiene el récord de 15, su compatriota y exesquiadora de fondo Marit Bjorgen, pero tendrá que esperar a la edición de Alpes franceses 2030.

Los deportistas con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno:

1º. Marit Bjoergen, Noruega: Esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. | 15 medallas, 8 oros, 4 platas, 3 bronces.

2º. Ole Einar Bjoerndalen, Noruega: Biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014. | 14 medallas, 8 oros, 4 platas, 2 bronces.

Arianna Fontana, Italia: Short-track, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. | 14 medallas, 3 oros, 6 plata, 5 bronces.

Short Track Speed Skating - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 14
Arianna Fontana es una de las deportistas con más medallas olímpicas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. (Foto: Matthew Stockman/Getty Images)

3º. Ireen Wüst, Países Bajos: Patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022. | 13 medallas, 6 oros, 5 platas, 2 bronces.

Johannes Klaebo, Noruega: Esquí de fondo, 2018, 2022, 2026. | 13 medallas, 11 oros, 1 plata, 1 bronce.

COMBO-CCOUNTRY-OLY-2026-MILANO CORTINA
Imágenes de Johannes Klaebo con todas las medallas olímpicas que ha ganado en su carrera. (FOTOS: ODD ANDERSEN MARTIN BUREAU BEN STANSALL JAVIER SORIANO TOBIAS SCHWARZ LOIC VENANCE ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

4º. Björn Daehlie, Noruega: Esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998. | 12 medallas, 8 oros, 4 plata.

5º. Raïssa Smetanina, Rusia: Esquí de fondo, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992. | 10 medallas, 4 oros, 5 platas, 1 bronce.

6º. Stefania Belmondo, Italia: Esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002. | 10 medallas, 2 oros, 3 platas, 5 bronces.

7º. Liubov Iegorova, Rusia: Esquí de fondo, 1992, 1994, 2002. | 9 medallas, 6 oros, 3 platas.

8º. Claudia Pechstein, Alemania: Patinaje de velocidad, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2014, 2018. | 9 medallas 5 oros, 2 platas, 2 bronces.

Johannes Thingnes Boe, Noruega: Biatlón, 2014, 2018, 2022. | 9 medallas, 5 oros, 2 platas, 2 bronces.

¿Quién es el deportista con más medallas en todos los Juegos Olímpicos?

Si tomamos en cuenta tanto los Olímpicos de Invierno como los de Verano, hay un atleta que tiene el récord absoluto: el nadador estadounidense Michael Phelps, que entre 2004 y 2016 obtuvo 28 medallas, 23 de ellas de oro.

Con información de AFP

