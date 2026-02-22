Los deportistas con más medallas en toda la historia de los Olímpicos de Invierno

Los deportistas con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno:

1º. Marit Bjoergen, Noruega: Esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. | 15 medallas, 8 oros, 4 platas, 3 bronces.

2º. Ole Einar Bjoerndalen, Noruega: Biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014. | 14 medallas, 8 oros, 4 platas, 2 bronces.

Arianna Fontana, Italia: Short-track, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. | 14 medallas, 3 oros, 6 plata, 5 bronces.

Arianna Fontana es una de las deportistas con más medallas olímpicas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. (Foto: Matthew Stockman/Getty Images)

3º. Ireen Wüst, Países Bajos: Patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022. | 13 medallas, 6 oros, 5 platas, 2 bronces.

Johannes Klaebo, Noruega: Esquí de fondo, 2018, 2022, 2026. | 13 medallas, 11 oros, 1 plata, 1 bronce.

Imágenes de Johannes Klaebo con todas las medallas olímpicas que ha ganado en su carrera. (FOTOS: ODD ANDERSEN MARTIN BUREAU BEN STANSALL JAVIER SORIANO TOBIAS SCHWARZ LOIC VENANCE ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

4º. Björn Daehlie, Noruega: Esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998. | 12 medallas, 8 oros, 4 plata.

5º. Raïssa Smetanina, Rusia: Esquí de fondo, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992. | 10 medallas, 4 oros, 5 platas, 1 bronce.

6º. Stefania Belmondo, Italia: Esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002. | 10 medallas, 2 oros, 3 platas, 5 bronces.

7º. Liubov Iegorova, Rusia: Esquí de fondo, 1992, 1994, 2002. | 9 medallas, 6 oros, 3 platas.

8º. Claudia Pechstein, Alemania: Patinaje de velocidad, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2014, 2018. | 9 medallas 5 oros, 2 platas, 2 bronces.

Johannes Thingnes Boe, Noruega: Biatlón, 2014, 2018, 2022. | 9 medallas, 5 oros, 2 platas, 2 bronces.

¿Quién es el deportista con más medallas en todos los Juegos Olímpicos?

Si tomamos en cuenta tanto los Olímpicos de Invierno como los de Verano, hay un atleta que tiene el récord absoluto: el nadador estadounidense Michael Phelps, que entre 2004 y 2016 obtuvo 28 medallas, 23 de ellas de oro.

