Por lo pronto, este domingo 25 de enero, las finales de Conferencia Americana y de la Conferencia Nacional definirán quiénes llegan al anhelado Super Bowl LX, que se jugará en California.

Los partidos de la Final de Conferencia 2026

Las finales de conferencia se dividen en Conferencia Americana y Conferencia Nacional. Así quedaron los enfrentamientos:

DENVER BRONCOS VS NEW ENGLAND PATRIOTS

El equipo de Denver llega a la final como el mejor de la Conferencia, sin embargo ocurrió algo inesperado: Bo Nix, su quarterback estrella, sufrió una fractura de tobillo y quedó fuera de la jugada, por lo que Jarrett Stidham queda como el mariscal de campo a cargo de enfrentar a los Patriotas.

Mientras que el equipo de New England no pisaba una Final de Conferencia desde 2018, último año en el que Tom Brady jugó con ellos, sin embargo ahora vuelven con una gran fortaleza: su poderosa línea defensiva.

Broncos de Denver y Patriots de Nueva Inglaterra se enfrentarán por el título de la AFC. (Foto: Elsa/Getty Images)

SEATTLE SEAHAWKS VS LOS ÁNGELES RAMS

A nadie le cabe duda: la final de la Conferencia Americana será uno de los partidos más cerrados de la postemporada de la NFL. Mientras que el equipo de Seattle descontó fácilmente a los 49ers de San Francisco, los Rams fueron la gran sorpresa de los playoffs, al vencer en tiempo extra a los Osos de Chicago.