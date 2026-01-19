Tras un fin de semana de partidos emocionantes (como el de Broncos y los Bills o los Bears y los Rams), por fin sabemos cuáles son los cuatro equipos que llegaron a la Final de Conferencia 2026 y, oficialmente, la NFL entra a la etapa más emocionante de la temporada.
Final de Conferencia 2026: horarios y dónde ver en vivo los partidos de la NFL
Por lo pronto, este domingo 25 de enero, las finales de Conferencia Americana y de la Conferencia Nacional definirán quiénes llegan al anhelado Super Bowl LX, que se jugará en California.
Los partidos de la Final de Conferencia 2026
Las finales de conferencia se dividen en Conferencia Americana y Conferencia Nacional. Así quedaron los enfrentamientos:
DENVER BRONCOS VS NEW ENGLAND PATRIOTS
El equipo de Denver llega a la final como el mejor de la Conferencia, sin embargo ocurrió algo inesperado: Bo Nix, su quarterback estrella, sufrió una fractura de tobillo y quedó fuera de la jugada, por lo que Jarrett Stidham queda como el mariscal de campo a cargo de enfrentar a los Patriotas.
Mientras que el equipo de New England no pisaba una Final de Conferencia desde 2018, último año en el que Tom Brady jugó con ellos, sin embargo ahora vuelven con una gran fortaleza: su poderosa línea defensiva.
SEATTLE SEAHAWKS VS LOS ÁNGELES RAMS
A nadie le cabe duda: la final de la Conferencia Americana será uno de los partidos más cerrados de la postemporada de la NFL. Mientras que el equipo de Seattle descontó fácilmente a los 49ers de San Francisco, los Rams fueron la gran sorpresa de los playoffs, al vencer en tiempo extra a los Osos de Chicago.
Horarios y dónde ver en vivo la Final de Conferencia de la NFL 2026 desde México
Los dos partidos se jugarán el próximo domingo 25 de enero, los horarios son los siguientes:
NEW ENGLAND PATRIOTS VS DENVER BRONCOS
- - Horario: 14:00 horas de CDMX
- - Dónde se juega: Empoder Field at Mile High, Denver, Colorado
- - Dónde ver en vivo desde México: Fox Sports, Canal 5, TUDN
LOS ÁNGELES RAMS VS SEATTLE SEAHAWKS
- - Horario: 17:30 horas de CDMX
- - Dónde se juega: Lumen Field, Seattle, Washington
- - Dónde ver en vivo desde México: Fox Sports, Canal 5, TUDN
Los equipos ganadores se enfrentarán en el Super Bowl, que se jugará el domingo 8 de febrero a las 17:00 horas de CDMX.