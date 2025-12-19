Con un ‘No’ rotundo, Guardiola rechaza su salida del Manchester City

Eso sí, el director técnico admitió que su equipo aún no es lo suficientemente bueno para ganar el título a pesar de que el sábado, en su próximo partido contra el West Ham United, podría superar al Arsenal en el primer puesto de la Premier League.

Cansado de los cuestionamientos alrededor de su situación laboral, el técnico español zanjó el asunto en una rueda de prensa.

“Siempre me hacen esta pregunta, así que tarde o temprano dejaré el Manchester City. Tengo 18 meses, así que estoy muy contento con el desarrollo del equipo y esa pregunta se plantea todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará”, dijo a periodistas británicos.

No son discusiones. Fin del tema. No estaré aquí para siempre. Lo que tenga que pasar, pasará. El club debe estar preparado, pero ese asunto no está sobre la mesa ahora mismo. Josep Guardiola, DT del Manchester City

Los rumores más fuertes alrededor de la permanencia de Guardiola como entrenador del equipo vinculaban además a Enzo Maresca como su posible sucesor, asunto que el técnico del Chelsea también descartó.

Cuando un reportero volvió a cuestionar si seguirá en el City la próxima temporada, Guardiola respondió molesto: “He respondido a esa pregunta dos veces antes. Estoy aquí. Lo que va a pasar, ¿quién lo sabe?”.

"Aunque tenga 10 años de contrato o seis meses, el futbol cambia mucho. Ahora estoy centrado en el West Ham y luego en el golf, después de unos días con mi padre, y eso es todo", dijo.

Aunque el City marcha segundo en la tabla, sólo dos puntos por detrás del Arsenal, Guardiola no cree que su equipo tenga aún al nivel necesario para ganar el título liguero. "Tenemos resultados, pero tenemos que hacer mejor muchas cosas. Ayuda el hecho de que la mentalidad y el compromiso son increíbles. No estamos al nivel necesario para ganar el título".

