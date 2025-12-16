El delantero del PSG Dembélé gana el premio The Best de la FIFA

El delantero de 28 años fue decisivo en el primer título del PSG en la Liga de Campeones, cuando el elenco francés se impuso al Inter de Milán 5-0 en la final, y marcó 35 goles la temporada pasada en todas las competiciones, 21 de ellos en la Ligue 1, para proclamarse máximo goleador del torneo.

El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo Ousmane Dembélé

"Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo", reaccionó Dembélé tras la ceremonia.

En tanto, la centrocampista española y del Barcelona Aitana Bonmati ganó en Doha el premio FIFA a la mejor jugadora del año por tercer año consecutivo.

Bonmati, elegida mejor jugadora de la temporada de la Liga de Campeones, también ganó este año por tercera vez consecutiva el Balón de Oro femenino y ayudó al Barcelona a ganar el triplete nacional y a alcanzar la final de la Liga de Campeones.

La futbolista de 27 años también llegó a la final de la Eurocopa 2025 con España, donde perdió ante Inglaterra en la tanda de penales, y Bonmati fue nombrada mejor jugadora del torneo.

Sarina Wiegman ganó el premio a la mejor entrenadora femenina por quinta vez tras llevar a Inglaterra a revalidar su título de campeona de Europa, y Luis Enrique ganó el premio al mejor entrenador masculino tras llevar al PSG a ganar la Champions.

El italiano Gianluigi Donnarumma, que ahora juega en el Manchester City, ganó el premio al mejor portero masculino por su papel en el triplete del PSG.

El premio a la mejor portera femenina fue para Hannah Hampton, de Inglaterra y del Chelsea, que desempeñó un papel fundamental en la victoria de las Lionesses en la Eurocopa 2025 y que también ganó el triplete nacional con su club.

Santiago Montiel ganó el Premio Puskas, al mejor gol del año, por su tanto con Independiente ante Independiente Rivadavia durante un partido de la primera división argentina en mayo.

La mexicana Lizbeth Ovalle ganó el Premio Marta al mejor gol del futbol femenino por su tanto con Tigres ante Guadalajara en marzo.