Deportes

Xabi Alonso desea que el Real Madrid se recupere ante el Manchester City

Con solo una victoria en cinco partidos y bajas, el club merengue intenta recomponerse para la Champions League y ante el Manchester City.
lun 08 diciembre 2025 05:45 PM
Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid. (Denis Doyle/Getty Images)

El Real Madrid afronta el partido de Champions League del miércoles contra el Manchester City con el lastre de un sorprendente revés en casa el fin de semana y una larga lista de lesionados, pero el entrenador Xabi Alonso dice que necesitan recuperarse rápidamente.

El domingo, el Real Madrid perdió el récord del 100% de victorias en casa en la liga española en una sorprendente derrota por 2-0 ante el Celta de Vigo, y se quedó a cuatro puntos del líder, el Barcelona, pero tiene poco tiempo para reflexionar sobre el revés antes del partido en la Champions League.

"Hay que intentar pasar página lo más rápido posible", dijo Alonso mientras la prensa deportiva española especulaba este lunes sobre el estado de su relación con sus jugadores.

"Queda muchísima Liga. El miércoles tenemos el partido de Champions contra el City para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca."

Con el Real Madrid ganando solo uno de sus últimos cinco partidos de LaLiga, Alonso ha sido objeto de escrutinio por su relación con los jugadores, el sistema de juego y las decisiones tácticas, mientras que las lesiones se han vuelto a acumular repentinamente.

Estamos sufriendo bastante con las lesiones (...) Nos ha costado reaccionar
Xabi Alonso

"Estamos sufriendo bastante con las lesiones (...) Nos ha costado reaccionar", añadió Alonso, cuyo equipo acabó el partido del domingo con dos tarjetas rojas.

"Duele, no estamos contentos. Estamos enfadados, compartimos esa sensación con la gente."

El defensa Éder Militão abandonó cojeando el césped del estadio Santiago Bernabéu en la primera parte del domingo y se une a David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen y Ferland Mendy en la lista de lesionados. Jude Bellingham también sufrió un corte sobre el ojo, pero se espera que pueda jugar contra los dirigidos de Pep Guardiola.

"La situación es apretada por el tema de las lesiones, tenemos que ir cada partido cambiando cosas. De cara al miércoles veremos", añadió el técnico, que sustituyó a Carlo Ancelotti a principios de temporada.

El diario deportivo AS dijo que Alonso era incapaz de motivar a su equipo, mientras que Marca aseguraba que no sería capaz de arreglar las cosas.

Pero el entrenador ofreció una visión diferente: "Todos unidos, sabiendo que es fútbol, se puede revertir la situación. Todavía queda mucha temporada y un partido malo en casa se puede tener. No es lo deseado, pero hay que mirar hacia delante. La autocrítica y exigencia de este club sabemos cuál es. Sabemos que las derrotas duelen muchísimo".

