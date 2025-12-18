Tras perder el campeonato, Verstappen deja atrás el ‘1’; ahora correrá con el número ‘3’

A partir de 2026, Lando Norris, piloto de McLaren y actual campeón mundial de la Fórmula 1 , usará el número uno en su monoplaza.

Esta es la primera vez en cuatro años que Red Bull debe cambiar, pues Max Verstappen corrió con el número uno desde que ganó su primer título en 2021 hasta ahora. Antes de eso, usaba el número 33.

"Mi número favorito siempre ha sido el tres, aparte del número uno", dijo el piloto neerlandés . "Ahora podemos intercambiarlo, así que será el número tres".

El número 33 siempre estuvo bien, pero me gusta más el número tres que el treinta y tres. Siempre dije que representaba doble suerte, pero ya he tenido mi suerte en la Fórmula 1. Max Verstappen

Entre 2016 y 2018, el corredor australiano Daniel Ricciardo –quien fue compañero de Mad Max en Red Bull – usó el tres, pero ya se retiró, por lo que el número quedó disponible. Ahora, la FIA informó que Ricciardo otorgó su permiso para que vuelva a utilizarse el 3 en las pistas de carrera de la F1.

Antes, los pilotos tenían que seguir con el mismo número a lo largo de toda su carrera y no debían haber competido durante dos temporadas consecutivas antes de que las cifras pudieran reasignarse. En este caso, la última vez que Ricciardo corrió por última vez fue en Singapur en septiembre del año pasado.

¿Y qué hay de Lando Norris? El británico confirmó que cambiaría su número cuatro por el del campeón.

Lando Norris dejará atrás el número 4. (Foto: Clive Mason/Getty Images)

Con información de Reuters y Formula 1