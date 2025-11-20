Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Piastri, sorprendido por la “dura” sanción que recibió en Brasil

El piloto australiano de McLaren no ha tenido el mejor cierre de temporada.
jue 20 noviembre 2025 12:04 PM
Piastri, sorprendido por la “dura” sanción que recibió en Brasil
Oscar Piastri. (Raquel Cunha/REUTERS)

El piloto de McLaren Oscar Piastri dice que le sorprendió la “dura” sanción de 10 segundos que recibió por una colisión en el Gran Premio de Brasil y espera nuevas conversaciones con el organismo rector de la Fórmula 1 para entender la decisión.

Publicidad

Los comisarios dijeron que Piastri era "totalmente responsable" del incidente, y le dieron dos puntos de penalización en su licencia, además del castigo de tiempo, pero dicha sanción ha sido criticada por los pilotos Carlos Sainz y Charles Leclerc.

"Afortunadamente para mí, mucha gente ha hablado por mí", dijo el australiano a periodistas el miércoles antes del Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana.

"Creo que cuando uno de mis compañeros pilotos está involucrado en el accidente y dice que no es culpa tuya, creo que es una indicación bastante buena".

Te puede interesar:

Jefe de McLaren: “Norris está en su mejor momento y no le molestan los abucheos”
Deportes

Jefe de McLaren: "Norris está en su mejor momento y no le molestan los abucheos"

Piastri cumplió la sanción por el choque temprano con Kimi Antonelli, de Mercedes, que dejó fuera de carrera a Leclerc, de Ferrari. Piastri terminó quinto en una carrera que ganó su coequipero y rival por el título, Lando Norris.

El piloto de 23 años dijo que él y McLaren pedirían aclaraciones a la FIA sobre cómo los comisarios habían llegado a la decisión y si las directrices de penalización necesitaban ser revisadas.

Fue una sorpresa para todos que la sanción fuera tan dura, incluido yo mismo
Oscar Piastri

"Es algo de lo que estoy seguro que hablaremos con la FIA, para entenderlo mejor(…) Creo que fue una sorpresa para todos que la sanción fuera tan dura, incluido yo mismo. Así que estoy seguro de que hablaremos de ello”.

Piastri subrayó que no buscaba un cambio inmediato de las reglas, sino que quería entender el razonamiento que había detrás de la decisión de los comisarios en un intento de mejorar la coherencia.

"Lo único que se puede hacer en estas situaciones es tratar de aprender el razonamiento y el pensamiento que hay detrás y si es necesario cambiar o no", añadió.

No te pierdas:

GP de Las Vegas 2025: ¿A qué hora y dónde ver en vivo la carrera desde México?
Deportes

GP de Las Vegas 2025: ¿A qué hora y dónde ver en vivo la carrera desde México?

Las discusiones anteriores entre pilotos, equipos y oficiales sobre incidentes y sanciones habían sido generalmente constructivas, y esperaba lo mismo esta vez.

"Han sido muy receptivos a ello en el pasado, y estoy seguro de que lo serán en el futuro", agregó.

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Fórmula 1 Oscar Piastri
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad