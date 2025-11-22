Lando Norris se lleva la pole position del GP de Las Vegas

Norris le arrebató la pole en el último suspiro al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, tercero en la clasificación general, por 0.323 segundos.

El español Carlos Sainz de Williams tendrá el tercer lugar de la parrilla y el australiano Oscar Piastri de McLaren, principal perseguidor de Norris en la clasificación del Mundial, estará obligado a remontar desde el quinto.

Norris, el piloto que mejor se adaptó a unas condiciones extremadamente resbaladizas, dispondrá el sábado de una oportunidad de oro para apuntalar su liderato en la antepenúltima carrera de la temporada.

De superar a sus rivales, el británico viajará a las dos últimas pruebas de Qatar y Abu Dahbi con todo a favor para coronarse por primera vez en la Fórmula 1 y acabar con el reinado de cuatro años de Verstappen.

Antes del Gran Premio del sábado, Norris le saca 24 puntos a Piastri y 49 a “Mad Max”.

El argentino Franco Colapinto se metió en la segunda parte de la clasificación pero un error lo hizo patinar y terminar último del sector.

El joven piloto de Alpine partirá desde el decimoquinto lugar mientras el brasileño Gabriel Bortoleto de Sauber lo hará desde el decimoctavo.

El británico Lewis Hamilton de Ferrari, siete veces campeón mundial, vivió una de las peores clasificaciones de su carrera al concluir en el vigésimo y último lugar.