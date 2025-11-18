Publicidad

Deportes

Sí, en serio, México sigue sin ganar y cae 2-1 ante Paraguay en juego de preparación

Ambas selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026 y tuvieron un enfrentamiento amistoso en San Antonio, Texas.
mar 18 noviembre 2025 10:10 PM
mexico pierde 2-1 ante paraguay
Fidel Ambriz jugó como titular en el partido México vs Paraguay. (Foto: Daniel Jefferson | REUTERS)

La Selección Mexicana de Futbol cayó 2-1 ante Paraguay y alarga su racha de juegos de preparación rumbo al Mundial 202 6 sin ganar ante ninguno de sus contrincantes.

A pesar de que el Vasco Aguirre anunció siete cambios en su alineación para el encuentro de hoy, el Tri no pudo vencer a los paraguayos y suma cuatro partidos empatados y dos perdidos en los últimos tres meses.

México cae 2-1 vs Paraguay

En el encuentro, disputado en el estado Alamodome de San Antonio, Texas, la selección de Paraguay venció 2-1 a la mexicana en un nuevo partido de preparación para la Copa del Mundo 2026.

El marcador se abrió con el gol de Antonio Sanabria al minuto 48 y, apenas unos segundos después, Raúl Jiménez anotó el gol del honor de la Selección de México.

Pero el optimismo se desinfló al minuto 56, cuando Damián Bobadilla logró marcar el segundo tanto de la Albirroja, que consiguió su primera victoria en los cuatro partidos de preparación que jugó después de la eliminatoria sudamericana.

RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA EN PARTIDOS DE PREPARACIÓN:

Para México significa cerrar el año con una racha de seis partidos sin ganar.

  • México 0-0 Japón (6 de septiembre)
  • México 2-2 Corea del Sur (9 de septiembre)
  • México 0-4 Colombia (11 de octubre)
  • México 1-1 Ecuador (14 de octubre)
  • México 0-0 Uruguay (15 de noviembre)
  • México 1-2 Paraguay (18 de noviembre)
