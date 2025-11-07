Alpine despeja cualquier duda y confirma que Colapinto continuará en el equipo

Hoy, la escudería anunció que el joven de 22 años se queda en el equipo junto al francés Pierre Gasly.

En una publicación de redes sociales, Alpine informó la permanencia del piloto con un “Vamos, Nene”, un emoji de la bandera Argentina y el mensaje de que Colapinto completa “nuestro line-up de pilotos para 2026, dándole estabilidad y continuidad a nuestro equipo para la era de nuevas reglas”.

Franco Colapinto será coequipero de Gasly una temporada más. (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

En la temporada actual, a la que sólo le restan cuatro fechas, Franco Colapinto no ha ganado ninguna carrera o alguna de las pruebas rápidas, ni tampoco ha sumado puntos a la escudería. Sin embargo, su ratificación le da “buenas sensaciones para 2026”, según el propio piloto dijo. “Para mí representar a mi país en este deporte es algo que soñé toda mi vida. Estoy realmente emocionado de haber vuelto este año a la Fórmula 1, pero estoy aún más emocionado de regresar en 2026 con el mismo equipo, con la misma gente”.

Sobre sus resultados en la actual temporada, el piloto aseguró que “cuando tienes resultados difíciles es cuando realmente aprendes más.

Su permanencia en el equipo se enmarca en el inicio de la nueva reglamentación de la Fórmula 1 que entrará en vigor en la temporada 2026 y que trae cambios importantes en los monoplazas que deberán ser más ligeros, potentes y dar mayor énfasis en la habilidad de cada piloto, según los lineamientos de la FIA.