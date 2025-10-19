Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Sorpresa en Texas: Verstappen se queda con la pole position en el GP de las Américas

En Austin, el piloto neerlandés reenciende las esperanzas de su quinto título consecutivo.
sáb 18 octubre 2025 06:45 PM
verstappen pole position gp americas
Max Verstappen se quedó con la pole position en Austin, Texas. (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

Max Verstappen, de Red Bull, superó a Lando Norris, de McLaren, y se quedó con la pole position del Gran Premio de Estados Unidos, mientras que el líder del campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri, clasificó en un lejano sexto lugar.

Publicidad

Piastri tiene 22 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Norris y 55 sobre Verstappen, antes de la carrera del Circuito de las Américas, pero corre el riesgo de que su margen se reduzca.

Te recomendamos:

GP de Estados Unidos 2025: horarios en México y dónde verlo en vivo
Deportes

GP de Estados Unidos 2025: horarios en México y dónde verlo en vivo

La apuesta de Verstappen por un quinto título consecutivo, en su momento descartada como imposible, está ganando fuerza después de que también ganó la carrera sprint desde la pole position aprovechando que los McLaren se estrellaron y tuvieron que abandonar.

Charles Leclerc de Ferrari, ganador del año pasado en Austin, fue tercero, por delante de George Russell, de Mercedes, que se impuso en la prueba anterior en Singapur.

Mira:

oscar piastri mclaren
Deportes

#GameChangers25 | Oscar Piastri y su hambre de ser leyenda de la Fórmula 1

Verstappen solo necesitó una vuelta rápida para asegurar su séptima pole de la temporada 2025. El piloto neerlandés no logró llegar a tiempo para un segundo intento en la fase final, pero aun así fue casi tres décimas más rápido que Norris.

Norris, que consiguió la pole el año pasado, dijo que no podría haberlo hecho mejor. "Estábamos presionando y aun así estoy contento con el segundo puesto. Podría haber sido peor, pero no teníamos ninguna posibilidad de conseguir la pole hoy", señaló.

Más sobre Deportes:

Alpinista polaco hace historia: desciende del Everest esquiando sin oxígeno
Deportes

El épico récord de Andrzej Bergiel: el alpinista polaco desciende del Everest sin oxígeno

El siete veces campeón del mundo de Ferrari, Lewis Hamilton, clasificó quinto y comparte la tercera fila con Piastri, mientras que Kimi Antonelli, de Mercedes, saldrá séptimo, por delante de Oliver Bearman, de Haas.

Carlos Sainz fue el noveno más rápido para Williams y Fernando Alonso completó el "top 10" para Aston Martin.

Publicidad

Tags

Fórmula 1
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad