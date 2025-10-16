GP de Estados Unidos 2025: horarios en México y dónde verlo en vivo

Esta carrera será de 56 vueltas y se disputará en el Circuito de las Américas en un longitud de 5,513 kilómetros. El récord de vuelta lo hizo en 2019 el monegasco Charles Leclerc en 1:36.169.

Recordemos también que esta es una cita previa a la F1ESTA del GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 26 de octubre, así que es un momento perfecto para calentar motores y no perderte ningún detalle.

Horarios del GP de Estados Unidos para México

Viernes

Práctica libre 1: a las 11:30 horas tiempo centro de México.

Clasificación sprint: a las 15:30 horas tiempo centro de México.

Sábado

Carrera sprint: a las 11:00 horas tiempo centro de México.

Clasificación: a las 15:00 horas tiempo centro de México.

Domingo

Carrera a las 13:00 horas tiempo centro de México.

¿Dónde ver en vivo el GP de Estados Unidos 2025?

Podrás seguir la transmisión en vivo a través de televisión en Sky Sports México y en streaming por F1TV.

El Circuito de las Américas, una montaña rusa del automovilismo

La pista del Circuito de las Américas, diseñado por Hermann Tilke en colaboración con un estudio de arquitectura fue inaugurado el 21 de octubre de 2012 por Mario Andretti, campeón de F1 de 1978.

De hecho, en esa fecha, en este recinto de Austin se presenció por última vez a Lewis Hamilton con un McLaren previo a su fichaje con Mercedes en 2013.

Un campeonato de constructores cada vez más reñido

Así van las primeras posiciones de los campeonatos:

Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos

Oscar Piastri: 336 puntos

Lando Norris: 314 puntos

Max Verstappen: 273 puntos

George Russell: 237 puntos

Charles Leclerc: 173 puntos

Primeros cinco lugares del Campeonato de Constructores

McLaren: 650 puntos

Mercedes: 325 puntos

Ferrari: 298 puntos

Red Bull Racing: 290 puntos

Williams: 102 puntos