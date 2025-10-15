Publicidad

Deportes

F1: Russell y Antonelli renuevan con Mercedes para la próxima temporada

Ambos pilotos aseguraron sus asientos en la escudería alemana para la temporada 2026. Esto se sabe.
mié 15 octubre 2025 01:08 PM
Andrea Kimi Antonelli y George Russell. (Mark Thompson/Getty Images)

El piloto británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli firmaron con la escudería Mercedes para extender sus contratos y continuar al menos la próxima temporada, dio a conocer el equipo de la Fórmula 1 este miércoles.

Russell, ganador del Gran Premio de Singapur a inicios de octubre, pilotará un Mercedes de F1 por quinta temporada consecutiva.

El futuro del piloto de 27 años en Mercedes fue cuestionado anteriormente cuando algunos rumores surgieron sobre la llegada del tetracampeón mundial Max Verstappen al equipo alemán.

Antonelli, de 19 años, vive su primera temporada en Mercedes, a la que llegó con la complicada misión de reemplazar a Lewis Hamilton.

"Confirmar nuestro elenco de pilotos fue siempre sólo una cuestión de cuándo", afirmó el director del equipo, Toto Wolff.

"George y Kimi han demostrado ser una pareja sólida y estamos entusiasmados por continuar nuestro viaje juntos".

"Ahora nos centramos en las seis últimas carreras del año, mientras luchamos por el segundo puesto en el Mundial de constructores", añadió Wolff.

En la temporada 2025 y hasta el momento, Russell ha firmado dos poles y dos victorias, además de que es cuarto en el Campeonato de Pilotos, mientras que Antonelli ya ha subido a su primer podio, en Canadá con el tercer lugar.

La próxima cita será este fin de semana para el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, Texas.

Con información de AFP

