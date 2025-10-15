F1: Russell y Antonelli renuevan con Mercedes para la próxima temporada

Russell, ganador del Gran Premio de Singapur a inicios de octubre, pilotará un Mercedes de F1 por quinta temporada consecutiva.

El futuro del piloto de 27 años en Mercedes fue cuestionado anteriormente cuando algunos rumores surgieron sobre la llegada del tetracampeón mundial Max Verstappen al equipo alemán.

Antonelli, de 19 años, vive su primera temporada en Mercedes, a la que llegó con la complicada misión de reemplazar a Lewis Hamilton.

"Confirmar nuestro elenco de pilotos fue siempre sólo una cuestión de cuándo", afirmó el director del equipo, Toto Wolff.

"George y Kimi han demostrado ser una pareja sólida y estamos entusiasmados por continuar nuestro viaje juntos".

"Ahora nos centramos en las seis últimas carreras del año, mientras luchamos por el segundo puesto en el Mundial de constructores", añadió Wolff.

En la temporada 2025 y hasta el momento, Russell ha firmado dos poles y dos victorias, además de que es cuarto en el Campeonato de Pilotos, mientras que Antonelli ya ha subido a su primer podio, en Canadá con el tercer lugar.

La próxima cita será este fin de semana para el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, Texas.

Con información de AFP