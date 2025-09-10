Cómo registrarse para el sorteo preferente de boletos para el Mundial 2026

Desde este miércoles 10 de septiembre a 13:00 horas de la CDMX, y hasta el viernes 19 de septiembre a las 13:00 horas del centro del país, los fanáticos que tengan una tarjeta Visa pueden acceder al sorteo antes que el sorteo general.

Cómo acceder al sorteo de preventa para boletos del Mundial 2026

Esta es la primera oportunidad para obtener entradas a los partidos que se realizarán en México, Canadá y Estados Unidos y, para eso, se requiere tener una cuenta FIFA ID que incluya datos personales, como nombre, dirección, número de teléfono, entre otros.

Para participar en el sorteo preferente de Visa se requiere una tarjeta de este producto financiero, en México, los bancos que emiten tarjetas de débito, crédito o nómina con Visa son Banamex, BBVA, Santander, Banorte, Actinver y Banco Azteca.

Habiendo registrado y confirmado tu correo electrónico dado de alta en la FIFA ID, debes registrar una tarjeta ya sea de crédito o débito que pueda ser utilizada en caso de tener la suerte de obtener un código para comprar boletos para el Mundial de Futbol 2026 .

Tienes hasta el 19 de septiembre a las 13:00 horas de la CDMX para realizar tu registro.

“El sorteo preferente de Visa determinará qué clientes serán invitados a regresar más tarde para adquirir boletos en una fase posterior, por orden de llegada y sujeto a disponibilidad”, explica el sitio de la FIFA.

Para participar en el sorteo, la persona que haga el registro debe ser el titular principal o secundario de la tarjeta Visa dada de alta, misma que debe ser vigente.

¿CUÁNDO SABRÉ SI PODRÉ COMPRAR BOLETOS PARA EL MUNDIAL?

En caso de cumplir con las condiciones para adquirir boletos para el Mundial, serás parte de los clientes que pueden entrar al sorteo aleatorio.

Los resultados de este sorteo de preventa se anunciarán el 29 de septiembre de 2025 y todos los solicitantes serán informados del resultado, independientemente de si obtuvieron un código o no. Quienes hayan obtenido uno de los códigos del sorteo, serán notificados con la fecha y horario específicos para comprar boletos a partir del 1 de octubre.

La compra es por orden de llegada al sitio que se indique en el mensaje y está sujeta a disponibilidad de los tickets. Es importante señalar que ser seleccionado no garantiza la disponibilidad de entradas para uno o todos los partidos.

Ahora ya sabes, esta es tu primera oportunidad para intentar obtener boletos para el Mundial 2026.