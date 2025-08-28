Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Renata Zarazúa cae ante Diane Parry y se despide del US Open

El juego más emocionante de la competencia hasta ahora se resolvió en un tiebreak a 10 puntos y la mexicana cayó frente a la francesa.
jue 28 agosto 2025 06:49 PM
renata zarazua fuera del us open
Renata Zarazúa cayó frente a la francesa Diane Parry en su segundo partido del US Open.

Tras deslumbrar en su debut, la tenista mexicana Renata Zarazúa se despidió del US Open al caer frente a la francesa Diane Parry en un trepidante duelo de segunda ronda decidido en un tiebreak.

Publicidad

Parry, número 107 de la WTA, superó a Zarazúa (82) por 6-2, 2-6 y 7-6 (10/7) en uno de los partidos más emocionantes de la jornada en Nueva York.

Más contexto:

Foto de Renata Zarazúa lanzando la pelota en el juego de tenis contra Madison Keys, durante el US Open 2025.
Deportes

Victoria mexicana: Renata Zarazúa vence a Madison Keys en el US Open

Zarazúa se levantó de un set en contra y peleó durante casi tres horas para avanzar por primera vez a una tercera ronda de un torneo de Grand Slam. Vencedora de los dos duelos previos ante la francesa, la tenista originaria de la CDMX se repuso de un primer set en contra y llevó el duelo hasta el último parcial, en el que tuvo tres pelotas de break en el quinto juego.

Con un triunfo también hubiera igualado el mejor resultado de una tenista mexicana en el US Open, logrado por Angélica Gavaldón en 1995.

El choque, de máxima igualdad, se resolvió en un tiebreak a 10 puntos, en el que Zarazúa pasó de estar 8-3 abajo a 8-7 en medio de gritos de "Sí se puede" desde la tribuna.

Pero Parry, que arrancó el torneo enviando al retiro a la checa Petra Kvitova, arruinó esta vez las ilusiones de los aficionados mexicanos y selló la eliminación de Zarazúa.

Hace apenas tres días, Zarazúa se convirtió en la mayor sorpresa del evento tumbando a la vigente campeona del Abierto de Australia, la local Madison Keys.

Publicidad

Tags

US Open
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad