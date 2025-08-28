Renata Zarazúa cae ante Diane Parry y se despide del US Open

Parry, número 107 de la WTA, superó a Zarazúa (82) por 6-2, 2-6 y 7-6 (10/7) en uno de los partidos más emocionantes de la jornada en Nueva York.

Zarazúa se levantó de un set en contra y peleó durante casi tres horas para avanzar por primera vez a una tercera ronda de un torneo de Grand Slam. Vencedora de los dos duelos previos ante la francesa, la tenista originaria de la CDMX se repuso de un primer set en contra y llevó el duelo hasta el último parcial, en el que tuvo tres pelotas de break en el quinto juego.

Con un triunfo también hubiera igualado el mejor resultado de una tenista mexicana en el US Open, logrado por Angélica Gavaldón en 1995.

El choque, de máxima igualdad, se resolvió en un tiebreak a 10 puntos, en el que Zarazúa pasó de estar 8-3 abajo a 8-7 en medio de gritos de "Sí se puede" desde la tribuna.

Pero Parry, que arrancó el torneo enviando al retiro a la checa Petra Kvitova, arruinó esta vez las ilusiones de los aficionados mexicanos y selló la eliminación de Zarazúa.

Hace apenas tres días, Zarazúa se convirtió en la mayor sorpresa del evento tumbando a la vigente campeona del Abierto de Australia, la local Madison Keys.