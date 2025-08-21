Alcaraz y Djokovic, un probable duelo de titanes en el US Open

La estrella española tiene un camino potencialmente complicado hacia la final en Flushing Meadows, donde podría esperarle un posible duelo con el número uno del mundo, Jannik Sinner.

Alcaraz, número dos mundial, deberá empezar con fuerza a partir del domingo si quiere desbancar al italiano de la cima del ranking de la ATP, algo que podría conseguir según los resultados de las próximas dos semanas en Nueva York.

El español, de 22 años, se medirá con Reilly Opelka, gran esperanza del tenis estadounidense, en la primera ronda.

Según la disposición del cuadro, el campeón del US Open de 2022 se podría tener que enfrentar a Djokovic, exnúmero uno del mundo, en las semifinales.

El serbio, que persigue su 25º título de Grand Slam, comenzará su andadura contra el local Learner Tien en la primera ronda.

Djokovic, séptimo favorito, lidera por 5-3 sus enfrentamientos anteriores con Alcaraz y derrotó al español en cuatro sets en los cuartos de final del Abierto de Australia a principios de año.

Sin embargo, la forma del icono serbio, de 38 años, sigue siendo una incógnita de cara al último Grand Slam de la temporada, pues no ha jugado desde que alcanzó las semifinales de Wimbledon el mes pasado.

El primer preclasificado Sinner, por su parte, comenzará la defensa del título ante el checo Vit Kopriva en la primera ronda.

El italiano de 24 años, que se retiró durante el primer set de la final del Masters 1000 de Cincinnati contra Alcaraz el lunes, podría enfrentarse al británico Jack Draper en cuartos.