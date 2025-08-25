Publicidad

Deportes

Victoria mexicana: Renata Zarazúa vence a Madison Keys en el US Open

Es la primera vez que una tenista mexicana vence a una deportista del top 10 del ATP.
lun 25 agosto 2025 02:12 PM
Foto de Renata Zarazúa lanzando la pelota en el juego de tenis contra Madison Keys, durante el US Open 2025.
Renata Zarazúa venció a Madison Keys en el US Open.

La tenista mexicana Renata Zarazúa logró en el US Open una de las mayores victorias, no solo de su carrera, sino del deporte nacional, al vencer a Madison Keys, actual campeona del Abierto de Australia.

Durante el juego en la cancha central del Abierto estadounidense, Zarazúa se impuso a una de las favoritas del último Grand Slam del año al ganar los últimos dos parciales y, con esto, avanza a la segunda ronda en Nueva York.

Renata Zarazúa: la victoria histórica sobre Madison Keys

Por un momento, la tenista originaria de Ciudad de México estuvo un set abajo y 3.0 en el segundo, pero en los últimos parciales se repuso con un 7(7)-(3)6 y 7-5, lo que le dio la victoria. en la cancha central del Estadio Arthur Ash, de Nueva York.

Esta victoria tiene más de fondo: Renata Zarazúa, quien se ubica en el lugar 82 del ranking mundial, hizo historia pues le ganó a una tenista del Top 10 del ATP, quien se ubica en la sexta posición.

Renata Zarazúa al darse cuenta que venció a Madison Keys.

En un mensaje a medios posterior al partido, la mexicana aseguró que se sentía nerviosa y con miedo, sobre todo por ir abajo en el primer set, sin embargo aseguró que “nunca me pude imaginar algo así”.

Con esto, Zarazúa avanza a la segunda ronda del Grand Slam y se enfrentará a Diane Parry, de Francia.

La mexicana lleva ventaja contra su próxima contrincante, puesto que llega con un récord de 2-0.

Tenis US Open
