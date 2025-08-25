Victoria mexicana: Renata Zarazúa vence a Madison Keys en el US Open

Durante el juego en la cancha central del Abierto estadounidense, Zarazúa se impuso a una de las favoritas del último Grand Slam del año al ganar los últimos dos parciales y, con esto, avanza a la segunda ronda en Nueva York.

Renata Zarazúa: la victoria histórica sobre Madison Keys

Por un momento, la tenista originaria de Ciudad de México estuvo un set abajo y 3.0 en el segundo, pero en los últimos parciales se repuso con un 7(7)-(3)6 y 7-5, lo que le dio la victoria. en la cancha central del Estadio Arthur Ash, de Nueva York.

Esta victoria tiene más de fondo: Renata Zarazúa, quien se ubica en el lugar 82 del ranking mundial, hizo historia pues le ganó a una tenista del Top 10 del ATP, quien se ubica en la sexta posición.

Renata Zarazúa al darse cuenta que venció a Madison Keys. (Foto: Maddie Meyer/Getty Images)

En un mensaje a medios posterior al partido, la mexicana aseguró que se sentía nerviosa y con miedo, sobre todo por ir abajo en el primer set, sin embargo aseguró que “nunca me pude imaginar algo así”.

Con esto, Zarazúa avanza a la segunda ronda del Grand Slam y se enfrentará a Diane Parry, de Francia.

La mexicana lleva ventaja contra su próxima contrincante, puesto que llega con un récord de 2-0.