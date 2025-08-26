Sinner demuestra por qué es el número 1 y gana su primer juego del US Open

El tenista italiano se retiró la semana de la final en Cincinnati debido a una enfermedad que no le permitió terminar el juego contra Carlos Alcaraz y estaba en duda su participación y rendimiento en el US Open.

Sin embargo, Sinner dejó claro de qué está hecho y triunfó 6-1, 6-1 y 6-2 frente a Kopriva sin ningún problema.

“Estoy muy contento de haber recuperado la salud, de haber hecho todo lo posible para estar en la mejor forma”, dijo al terminar el partido en el que arrasó en los primeros juegos del set inicial y, para el segundo parcial, las cosas no cambiaron.

En total, Sinner cometió nueve errores no forzados, pero el checo no pudo aprovechar los dos puntos de ruptura de los que dispuso y finalmente cedió el encuentro.

En tanto, el argentino Francisco Cerúndolo, preclasificado 19, le ganó al italiano Matteo Arnaldo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

En otro de los partidos del día, el italiano Lorenzo Musetti, décimo preclasificado, superó en cuatro sets al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

