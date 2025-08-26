Publicidad

Sinner demuestra por qué es el número 1 y gana su primer juego del US Open

Con pocos errores a lo largo del juego, el tenista italiano logró vencer a Vit Kopriva en su primer encuentro del Abierto estadounidense.
mar 26 agosto 2025 06:10 PM
2025 US Open - Day 3
Jannik Sinner venció a Vit Kopriva en su `primer juego del US Open.

Jannik Sinner demostró por qué es el número uno del mundo: durante su primer partido en el Abierto de Estados Unidos triunfó sin problemas frente al checo Vit Kopriva.

El tenista italiano se retiró la semana de la final en Cincinnati debido a una enfermedad que no le permitió terminar el juego contra Carlos Alcaraz y estaba en duda su participación y rendimiento en el US Open.

Cincinnati Open 2025 - Day 12
Sin embargo, Sinner dejó claro de qué está hecho y triunfó 6-1, 6-1 y 6-2 frente a Kopriva sin ningún problema.

“Estoy muy contento de haber recuperado la salud, de haber hecho todo lo posible para estar en la mejor forma”, dijo al terminar el partido en el que arrasó en los primeros juegos del set inicial y, para el segundo parcial, las cosas no cambiaron.

En total, Sinner cometió nueve errores no forzados, pero el checo no pudo aprovechar los dos puntos de ruptura de los que dispuso y finalmente cedió el encuentro.

En tanto, el argentino Francisco Cerúndolo, preclasificado 19, le ganó al italiano Matteo Arnaldo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

En otro de los partidos del día, el italiano Lorenzo Musetti, décimo preclasificado, superó en cuatro sets al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

