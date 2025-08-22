Jannik Sinner despeja cualquier duda: sí jugará el Abierto de Estados Unidos

El tenista italiano abordó el tema de su salud física luego de que el lunes se retiró de la final de su única prueba de preparación para el torneo por sentirse enfermo –aunque no compartió su diagnóstico–. El juego se realizó en el Abierto de Cincinnati e iba perdiendo 5-0 ante Carlos Alcaraz, pero debió salir de la cancha.

Para este fin de semana, Sinner ya se reincorporó a los entrenamientos y se muestra optimista sobre su recuperación de un virus que, según el mismo dijo, él y otros jugadores han contraído.

Con esto, el italiano de 24 años llega al Abierto de Estados Unidos como cabeza de serie tras una temporada estelar con victorias en el Abierto de Australia y Wimbledon.

Este año, Jannik Sinner intentará defender el título que ganó el año pasado, cuando venció a Taylor Fritz en sets corridos.

Volviendo la atención a su rivalidad con el número dos del mundo, Alcaraz, Sinner reconoció la importancia de sus duelos para forjar el futuro del tenis. "Tener rivalidades, es genial (...) es bueno para el deporte", afirmó.

Aunque él y Alcaraz, campeón del Abierto de Francia, han ganado entre ambos los siete últimos grandes títulos, advirtió contra la autocomplacencia y señaló la fuerza de la competencia en el ATP Tour.

"Por el momento, Carlos y yo nos estamos repartiendo los grandes trofeos, pero al mismo tiempo, las cosas pueden cambiar", dijo Sinner. "Nunca se sabe. Hay grandes jugadores, y llegar a la final es muy difícil".