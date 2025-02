Entrevista | Casper Ruud: el desafío pendiente y su meta por un Grand Slam

Se describe como un hombre de familia, de aquellos que prefieren unas vacaciones en la playa con su círculo cercano a viajar conociendo nuevos destinos por el mundo y confiesa que tampoco es excelso en las celebraciones. El pasado diciembre cumplió 26 años y, aunque sabe que es “joven”, cada vez tiene menos ganas de brindis y pasteles. “Llegué a un punto de mi vida en el que ya no celebro cada vez que me hago más viejo. Ojalá pudiéramos regresar en el tiempo. Sé que soy joven y que no todos se sienten de la misma manera, pero es atemorizante cómo pasan los años”, declara el tenista a Life and Style.

Lo que no oculta Casper Ruud son sus ganas de romper una suerte de maldición tenística de última generación: entre 2010 y 2025 solo dos jugadores nacidos en la década de los 90, Dominic Thiem y Daniil Medvedev, han sido capaces de levantar un título de Grand Slam; el resto o bien habían nacido en los 80 o ya en el siglo XXI.

Con tres finales (US Open 2022 y Roland Garros 2022 y 2023), Ruud va por el buen camino, sin ocultar que ganar un major sería un sueño hecho realidad. “Si tengo que escoger entre ser el número 1 del mundo o un Grand Slam, elegiría el Grand Slam, es más importante. Es una meta de vida. He estado cerca, pero me encantaría alcanzar otra final y lograrlo”, reconoce a pesar de un comienzo de temporada en el que cayó en segunda ronda en el Abierto de Australia, el primero de este año 2025.

Otro de los torneos imprescindibles en su calendario es el Abierto Mexicano que cada año se celebra en Acapulco y en el que Casper Ruud debutó en 2021, llegando a la final en 2024. “La gente es muy amigable y está bastante interesada en el tenis. Los mexicanos hacen sentir a cualquiera bienvenido, no solo a nosotros los jugadores. Siempre nos están retando, haciéndonos probar nueva comida, me encanta ir a México”, relata antes de mencionar la famosa White Party que abre cada edición del torneo. “La White Party ha sido famosa en el circuito durante muchos años. Es la mejor en la que yo he estado”, asegura.

Casper Ruud fuera de cámara

Cuando a Ruud se le cuestiona sobre cómo disfruta del tiempo alejado de las canchas y las raquetas, la respuesta siempre suele ser el golf, pero esta vez le preguntamos contra qué deportista le gustaría jugar un partido de tenis, y su amor por los drives y putts le dieron rumbo a sus palabras: “Rory McIlroy”, responde. “Sé que juega algo de tenis, así que me gustaría jugar con él”, agrega.

Aunque no sólo de deporte vive el tenista. “Me gusta mantenerme informado, veo muchos documentales. Estoy muy interesado en la historia, también escucho muchos podcasts. Hay muchos espacios libres cuando tengo tratamientos o cuando estoy viajando y los aprovecho. Ya no visito muchos lugares nuevos, pero cuando regreso a destinos donde he estado, me gusta regresar a restaurantes y probar nuevos platillos”.

¿Y sobre la moda? “Un reloj es uno de los accesorios que un hombre puede vestir. He estado interesado en los relojes durante los últimos años, son un statement y además te dicen la hora. También puedes saber la hora con tu teléfono celular, pero un reloj puede ser una pieza única, y además es joyería para hombres”, comparte.