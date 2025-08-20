Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Bottas será el primer piloto confirmado de Cadillac, afirman medios europeos

Distintos medios europeos especializados en Fórmula 1 aseguran que el anuncio de Valtteri Bottas integrándose al equipo de la nueva escudería se dará la próxima semana.
mié 20 agosto 2025 01:45 PM
Foto de Valtteri Bottas con gorra de Mercedes, lentes oscuros y mochila negra en los hombros.
Medios europeos afirman que Valtteri Bottas será anunciado como el primer piloto firmado por Cadillac en las próximas dos semanas.

Todo indica que Cadillac ya tiene a su primer piloto firmado: Valtteri Bottas . Según medios europeos, la nueva escudería llegó a un acuerdo con el finlandés, quien correrá en 2026.

Publicidad

Medios especializados como RacingNews365, de Países Bajos, y Formula.hu, de Hungría, publicaron que la escudería alista su llegada a la Fórmula 1 con el actual piloto de reserva de Mercedes y con Checo Pérez.

Lee:

¿Qué hacen los pilotos de F1 en su tiempo libre?
Deportes

¿Qué hacen los pilotos de F1 en su tiempo libre?

Según ambos medios , el anuncio de Valtteri Bottas al equipo se realizará lo antes posible –entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, durante los GP de Países Bajos y de Italia–, puesto que Cadillac ya tiene el tiempo encima para informar sobre quiénes serán los pilotos de sus monoplazas para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y comenzar sus pruebas, así como realizar los ensayos TPC (pruebas en autos anteriores).

“Es lógico que Bottas se mueva pronto con Cadillac , para prepararse lo mejor posible en la nueva aventura y conectar con su nuevo equipo”, asegura el periodista Aaron Decker, de RacingNews365 .

Con Valtteri Bottas y, muy posiblemente, Checo Pérez , Cadillac apostaría por dos pilotos de gran experiencia para debutar en la Fórmula 1.

Puede interesarte:

McLaren subastará un monoplaza de 2026 antes de que salga a la pista por primera vez
Deportes

¿Un McLaren de F1 en tu garage? Subastarán monoplaza antes de rodar por primera vez

Desde hace meses se rumora que Bottas y Pérez son los elegidos para formar el equipo principal de Cadillac debido a su experiencia.

Publicidad

Tags

Valtteri Bottas Cadillac Fórmula 1
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad