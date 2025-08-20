Bottas será el primer piloto confirmado de Cadillac, afirman medios europeos

Medios especializados como RacingNews365, de Países Bajos, y Formula.hu, de Hungría, publicaron que la escudería alista su llegada a la Fórmula 1 con el actual piloto de reserva de Mercedes y con Checo Pérez.

Según ambos medios , el anuncio de Valtteri Bottas al equipo se realizará lo antes posible –entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, durante los GP de Países Bajos y de Italia–, puesto que Cadillac ya tiene el tiempo encima para informar sobre quiénes serán los pilotos de sus monoplazas para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y comenzar sus pruebas, así como realizar los ensayos TPC (pruebas en autos anteriores).

“Es lógico que Bottas se mueva pronto con Cadillac , para prepararse lo mejor posible en la nueva aventura y conectar con su nuevo equipo”, asegura el periodista Aaron Decker, de RacingNews365 .

Con Valtteri Bottas y, muy posiblemente, Checo Pérez , Cadillac apostaría por dos pilotos de gran experiencia para debutar en la Fórmula 1.

Desde hace meses se rumora que Bottas y Pérez son los elegidos para formar el equipo principal de Cadillac debido a su experiencia.