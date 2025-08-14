El auto, que será conducido por Oscar Piastri o Lando Norris, es uno de los tres futuros chasis que la escudería ofrecerá en la subasta organizada por RM Sotheby’s el próximo 5 de diciembre, antes del Gran Premio de Abu Dhabi.

Los otros dos lotes incluyen un Arrow McLaren IndyCar de 2026 —que correrá en las 500 Millas de Indianápolis en mayo con el mexicano Pato O’Ward—, así como el primer World Endurance Hypercar de McLaren para 2027, diseñado para correr en las 24 Horas de Le Mans.

De acuerdo con el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, con esta subasta será la primera vez que un futuro auto de F1 se venda antes de su presentación oficial.

Este auto (aún sin nombre), probablemente será el MCL40 tras el actual MCL39, y marcará el inicio de una nueva era en la F1 con un gran cambio en las regulaciones técnicas y de motores.

El comprador tendrá que esperar hasta 2028 para recibir el auto. Hasta entonces, se ofrecerá al comprador un automóvil de exhibición de 2025, además de acceso exclusivo al equipo y sus eventos.

Los demás autos serán entregados una vez finalizadas las respectivas series.

McLaren es el único equipo que ha ganado la “Triple Corona” del Gran Premio de Mónaco, las 500 Mills de Indianápolis y Le Mans, e intentará aumentar sus éxitos cuando regrese a las carreras de resistencia en 2027.

Con información de Reuters