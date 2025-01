La F1 quiere pilotos bien portados: sancionará (más) mala conducta y groserías

F1: ¿Qué dicen las nuevas reglas de conducta?

Con el inicio de los entrenamientos de los pilotos, la FIA publicó la nueva versión de su código deportivo que se aplicará en todas las competencias bajo su mando, incluida, por supuesto, la Fórmula 1.

La normativa es más estricta y endureció todas las infracciones al reglamento que prevé sanciones que incluyen, entre otras, retiro de puntos o incluso suspensión en caso de reincidencia.

Además, las multas también aumentaron: irán desde los 15,600 dólares por una primera infracción, hasta 46,800 dólares en caso de reincidencia. Estos montos se multiplican:



Por cuatro para pilotos de la F1.

Por tres en el Mundial de Rallies (WRC) y Resistencia (WEC).

Por dos para los participantes en campeonatos regionales.

Durante la temporada anterior hubo un par de sanciones que llamaron la atención.

Los pilotos de la F1 se han quejado del endurecimiento de las normas de conducta impuestas por la FIA. (Foto: Joe Portlock/Getty Images)

Por ejemplo, Max Verstappen , de Red Bull, fue castigado con “trabajo de interés general” y debió participar en actividades sociales con jóvenes competidores del programa de desarrollo del Rwanda Automobile Club.

Este castigo se le impuso luego de hablar con palabras altisonantes a su equipo durante el Gran Premio de Singapur, pues lo llamaron temprano a boxes para hacer un undercut (cuando una escudería anticipa la detención en los boxes y el cambio de gomas, respecto a sus rivales más cercanos en la pista, esto se hace para avanzar posiciones evitando maniobras en el circuito), hecho que molestó al piloto neerlandés.

Otro castigo fue la multa de más de 10,400 dólares impuesta a Charles Leclerc por haber dicho una grosería durante una rueda de prensa en el Gran Premio de México.

“Tuve un sobreviraje y luego, cuando me recuperé de ese sobreviraje, tuve un sobreviraje desde el otro lado y pensé: ¡joder!”, dijo el piloto y, al darse cuenta que eso podría significar algún castigo por parte de la FIA, remató diciendo “¡perdón! Oh, no, no quiero unirme a Max”, haciendo referencia al servicio comunitario que Verstappen debía cumplir.

Los pilotos han denunciado que las penas son muy severas y critican las medidas tomadas por Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA.