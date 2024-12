Sergio Pérez firmó una extensión de contrato con la escudería para 2025, por lo que no fue despedido directamente. En esta ocasión, simplemente se comunicó que la relación laboral concluyó y no se hicieron públicos más detalles sobre el acuerdo al que llegaron el piloto y la empresa.

"Estoy sumamente agradecido por los cuatro años con Red Bull Racing y por la oportunidad de correr con un equipo increíble, manejar para Red Bull ha sido una experiencia inolvidable y siempre atesoraré el éxito que logramos juntos. Rompimos récords, alcanzamos grandes logros y tuve el privilegio de conocer a tanta gente maravillosa en el camino", dijo Checo Pérez en el comunicado.

Thank you for these four years @redbullracing

— Sergio Pérez (@SChecoPerez)