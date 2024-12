“Voy a dejar que Checo llegue a sus propias conclusiones, nadie lo está obligando de una manera u otra”, dijo Christian Horner a los medios luego de que el piloto tuvo que abandonar la carrera en Qatar en la vuelta 40 y enterró por completo las esperanzas del equipo de defender el título del Campeonato de Constructores.

Es lo suficientemente mayor y sabio para saber cuál es la situación y sí, vamos a ver dónde estamos después de Abu Dhabi. Christian Horner

“Estamos muy centrados en apoyarlo realmente hasta la bandera a cuadros en Abu Dhabi y luego, obviamente, no es una situación agradable para Checo estar en esta posición con especulaciones cada semana. Es lo suficientemente mayor y sabio para saber cuál es la situación y sí, vamos a ver dónde estamos después de Abu Dhabi”, dijo.

Checo Pérez va en octavo lugar en el campeonato y es el único piloto de un equipo de los primeros cuatro que no ha ganado esta temporada. Hasta el momento, suma 152 puntos en 23 carreras, muy por detrás de su compañero Max Verstappen que, con 429 puntos, ya se coronó como Campeón de Pilotos de este año.

Tras terminar el premio de Qatar, el piloto mexicano de 34 años dijo que “seguimos aquí y somos optimistas”.

“A veces las cosas no salen como uno quiere. Seguimos aquí y somos optimistas de que podemos cambiar las cosas como equipo, sobre todo para el año que viene. Llevo 14 años en este deporte y no hablo de mis contratos públicamente. Así que no haré comentarios al respecto. Sé exactamente dónde estoy y no hablaré de ello en público".

Si Pérez se marcha, el neozelandés Liam Lawson parece un posible sustituto. El novato argentino Franco Colapinto también se ha barajado como una posibilidad, pero una serie de costosos accidentes con su Williams puede haber hecho que esto sea menos probable.