Navegando con Hannah Mills: la medallista busca unir a más mujeres a la regata

acelerar el desarrollo de jóvenes y mujeres regatistas. Mills es también embajadora de SailGP de desarrollo sostenible y embajadora de sostenibilidad del Comité Olímpico Internacional (COI). Es cofundadora de Athletes of the World, que lucha por un impacto positivo en el cambio climático.

En reconocimiento a sus logros, Mills ha sido nombrada dos veces mejor regatistas del mundo en los Rolex World Sailor of the Year 2016 y 2021 y, desde 2022, es parte de los Testimoniales Rolex que, en sus palabras “es inspirador” pues es un reconocimiento a su labor “como atleta, defensora de la mujer y la sostenibilidad y, como alguien que una marca tan emblemática como Rolex quiere que forme parte de su familia, es un gran honor”.

En entrevista con Life and Style, la regatista habla sobre lo que significa ser considerada una mujer poderosa y modelo a seguir, así como quiénes la inspiraron a dedicarse al deporte.

. (Foto: Cortesía Rolex)

Hannah Mills: abriendo caminos a mujeres en el deporte internacional

Mercedes Gleitze (la nadadora que cruzó el Canal de la Mancha) se convirtió en la primera Testimonial de Rolex en 1927. Casi 100 años después, eres la última de una larga lista de mujeres destacadas que se han unido a la familia. ¿Qué importancia tiene para las jóvenes tener buenos modelos?

No basta con ser excepcional en el deporte que se practica. Hay que entender la responsabilidad que conlleva, sobre todo la importancia de inspirar a los jóvenes. Todos necesitamos que algo o alguien nos inspire para alcanzar nuestro potencial.

Es increíblemente poderoso para las jóvenes y las mujeres tener a alguien a quien admirar. Dentro de la familia Rolex, me siento atraída por la bióloga marina Sylvia Earle, a quien conocí en un evento SailGP en San Francisco. Sus logros me inspiran enormemente.

¿Cómo fue tu camino para llegar a la cima del deporte que te apasiona y quiénes te inspiraron para lograrlo?

De niña siempre fui muy competitiva y al principio quería ser tenista. Ese fue mi deporte hasta los ocho años. Me dolían las rodillas y, por casualidad, en unas vacaciones familiares me dio por navegar y me enamoré de la libertad del océano y de la independencia.

Empecé a cogerle el gusto a la vela y a navegar más y más, hasta que acabé compitiendo. A los 11 años, estaba en una competición de vela cuando Ben Ainslie vino a hablarnos tras haber ganado su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Atlanta (1996). Esa fue la primera vez que me di cuenta de que la vela estaba en los Juegos Olímpicos, y desde entonces eso era todo lo que quería hacer: ir a las Olimpiadas en un barco de vela y ganar una medalla de oro para mi país.

. (Foto: Cortesía Rolex)

A lo largo de la carrera es importante tener mentores. Cuando empecé en un embalse local, dos mujeres dirigían el centro de vela. Tenían energía y entusiasmo, y hacían que el deporte fuera divertido. Muchos de mis amigos de entonces siguen practicando este deporte, y estoy seguro de que se debe al entusiasmo contagioso de aquellas mujeres.

Cuando entré en el mundo de las regatas, varios entrenadores entraron en mi vida y me enseñaron cosas diferentes sobre cómo ser mejor competidora en distintas situaciones.

Coges lo mejor de cada uno, pero para mí, Joe Glanfield, que fue mi entrenador en los tres Juegos Olímpicos, ha sido el que más tiempo ha estado ahí. Influyó mucho en mi decisión de dejar la universidad e ir a por todas a los Juegos Olímpicos de Londres. Desde entonces, me ha ayudado como persona y como atleta, en mi forma de enfocar las regatas y la competición. Me inculcó un enfoque muy mesurado que me sirvió en mi carrera olímpica.

Mirando atrás, puedo ver todas estas influencias en mi vida, estas personas que me inspiraron de diferentes maneras. Me doy cuenta de que yo puedo tener el mismo impacto en otra persona, lo cual es una posición privilegiada.

¿Cuáles son los momentos más memorables de tu carrera?

La clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres fue enorme. Tuvimos que luchar mucho para que nos seleccionaran, e ir a unos Juegos en casa es enorme.

El siguiente momento crucial para mí fue el tiempo que pasé en Río y la preparación de los Juegos Olímpicos, viendo los daños causados por la contaminación y los residuos plásticos. Eso cambió mi trayectoria hacia la sostenibilidad.

Pero Tokio fue mi mejor actuación como atleta, como regatista. Lo recuerdo como mi momento de mayor orgullo.

En 2023, Rolex celebró 65 años de su asociación con la vela. ¿Consideras que esta relación ha sido positiva para el deporte?

Creo que la implicación a largo plazo de Rolex en la vela es brillante para el deporte. La longevidad de cualquier asociación demuestra autenticidad y una verdadera relación que va más allá de cualquier objetivo comercial. Rolex es una marca excepcionalmente creíble e inspiradora. Asociarse durante un periodo tan largo a un deporte como la vela tiene un valor incalculable.