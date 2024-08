¡A desvelarnos! Alegna González compite en París 2024: horario y dónde verla

Nacida en Ojinaga, Chihuahua, la joven de 25 años calificó a los Juegos Olímpicos tras obtener la medalla de oro en la prueba Dudinska 50, en 2023, demostrando que es una deportista de élite.

Por supuesto, esto la posiciona como una de las mejores deportistas en su disciplina en el mundo y, actualmente, ocupa el cuarto lugar en el ranking global.

“Yo creo que no tengo nada especial, sino que más bien sí me considero una persona que trabaja, que lucha por lo que quiere. Soy una persona muy aferrada”, dijo la atleta al sitio de los Juegos Olímpicos en una entrevista. “Creo que no me gusta dejar las cosas inconclusas y tengo un carácter también bastante fuerte”.

Mi principal objetivo es obtener un mejor lugar del que tuve en Tokio, que fue el quinto. Alegna González, marchista

¿Cuándo y a qué hora compiten Alegna Gonzále, Ilse Guerrero y Alejandra Ortega?

¡Este jueves toca desvelarnos! Alegna González compite el 1 de agosto a las 1:20 horas, horario de CDMX, en la final de la prueba de marcha 20 km individual.

En esta prueba no es la única mexicana. También Ilse Guerrero, de 31 años y originaria de Zacatecas, y Alejandra Ortega, de 30 años nacida en Ciudad de México, competirán.

Además, el próximo martes 6 de agosto a las 23:30 horas, Alegna González volverá a competir. Ahora en el maratón de marcha por equipos relevos mixto, junto con su compañero, el michoacano Ever Palma de 31 años.

“Yo sueño con tener una medalla en unos Juegos Olímpicos, sé que todas las atletas buscamos lo mismo y que es difícil, pero se trabaja día con día para lograr mis objetivos y yo quisiera marcar historia en el mundo del atletismo mexicano, principalmente en la marcha porque tenemos mucha historia y me gustaría ser parte de ella”.

¿Dónde ver la prueba de marcha?

La competencia de Alegna González puedes seguirla en vivo a través de ClaroSports, ya sea por su canal de YouTube, su sitio oficial o por televisión de paga.

Puedes dar clic aquí para ver las competencias de los Juegos Olímpicos en vivo.