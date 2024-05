Títulos y prestigio: lo que se juega ‘Canelo’ Álvarez en pelea contra Munguía

La historia de los KO del ‘Canelo’ Álvarez

Esta será la cuarta ocasión en la que Álvarez defienda sus cinturones del peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial (AMB), el Consejo Mundial (CMB) y la Federación Internacional (FIB).

El Canelo se convirtió en el primer campeón indiscutible de esa división tras noquear al estadounidense Caleb Plant en 2021. Apenas un año después retó al ruso Dmitry Bivol , campeón del peso mediopesado (79.4 kg), desafío que terminó mal y le costó la segunda derrota de toda su carrera.

Desde ese momento, Álvarez tiene tres victorias al hilo por decisión unánime: Gennady Golovkin, John Ryder y Jermell Charlo .

Además, 39 de sus 60 victorias han sido por nocaut.

. (Foto: Katelyn Mulcahy | Getty Images)

Mientras que Munguía, originario de Tijuana, ha ganado 43 combates -34 de estos por nocaut-. En la conferencia de prensa dijo que el respeto que siente hacia Álvarez “se termina arriba del ring”.

“Yo no he tenido experiencia con grandes nombres, pero lo que tengo y dónde he llegado me lo he ganado a pulso. Me gusta que venga con la mentalidad de ganarme y de noquearme, pero yo voy con la misma mentalidad”, dijo el joven boxeador.