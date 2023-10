"Canelo" Álvarez domina a Charlo; retiene su corona del Supermediano

El mexicano, de 33 años, controló de principio a fin el combate y los jueces le otorgaron el triunfo con tarjetas de 119-108, 118-109 y 118-109. "Soy un peleador fuerte siempre, soy un hombre fuerte, nadie puede ganar a este 'Canelo'", clamó el mexicano sobre el ring del T-Mobile Arena.

"Trabajamos para castigarle el cuerpo. Sabemos que es un gran peleador, que sabe moverse en el ring", explicó Álvarez antes de reivindicarse frente a las dudas que le han rodeado en los últimos tiempos. "Trabajamos durante tres meses en el ring, en las montañas, sin mi familia, porque sigo amando el boxeo. El boxeo es mi vida", recalcó.

Aunque llegó a mandar a la lona a su rival en el séptimo asalto, Álvarez dijo que no le decepcionó alargar su sequía de dos años sin triunfos por nocáut. "Me siento bien. Por eso es que peleamos 12 asaltos. Si no lo noqueo, tengo dos asaltos más para demostrar que soy el mejor", afirmó.

'Canelo' se mantiene como campeón indiscutido del supermediano desde su victoria ante el estadounidense Caleb Plant en noviembre de 2021, su último triunfo por nocáut.

Posteriormente defendió sin brillantez su trono ante Gennadiy Golovkin y John Ryder pero entre medio encajó una dolorosa derrota del año pasado ante Dmitrii Bivol en un combate en el que fue él quien se arriesgó a subir al peso mediopesado (175 - 79,4).

Con este triunfo llega a las 60 victorias (39 por nocáut) con 2 empates y 2 derrotas y quiere más, ya que confirmó que volverá a subir en la tradicional fecha del 5 de mayo.

"Pelearé contra quien sea, no me importa", subrayó antes de dejar paso a Charlo y reconocerle como un gran peleador.

"Siento que no fui yo hoy. Se pudo sentir la diferencia en el peso, subí 14 libras (6,3kg)", recordó Charlo, que se quedó con un registro 35-2-1.